歐洲慈濟在塞爾維亞難民營發放冬衣

歐洲慈濟於1月10日至14日前往塞爾維亞難民營，與當地難民委員會合作，展開共5場冬衣發放、4場歲末祝福、3場兒童衛教活動。（圖／慈濟基金會提供）

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慈濟1月在歐普難民營、克爾尼亞察難民營、阿德塞微西、普林斯博瓦奇難民營、希德難民營五地發放3325份冬衣。（圖／慈濟基金會提供）
難民表示非常感恩慈濟發放冬衣，一領到冬衣回到宿舍立刻換穿。（圖／慈濟基金會提供）
發放前全體依各自信仰方式祈禱，許多難民泛著淚光思念家園。（圖／慈濟基金會提供）
來自巴基斯坦的莫格爾（左）在發放時協助翻譯，莫格爾曾滯留土耳其難民營，來到塞爾維亞難民營只剩6件衣服，他表示，慈濟發放的冬衣來的正是時候。（圖／慈濟基金會提供）
慈濟在兒童衛教活動中教小孩正確刷牙方式，也提供刷牙用具、巧克力給小孩。（圖／慈濟基金會提供）

歐洲慈濟於1月10日到1月14日前往塞爾維亞5處難民營，與當地難民委員會合作展開共5場冬衣發放、4場歲末祝福、3場兒童衛教活動。活動中有難民協助翻譯，也有10歲小孩分享逃難中常被警察追趕，卻希望長大能成為幫助人的警察。

塞爾維亞位處中東國家難民前往目的國路線上，2016年邊境封鎖後，難民無法前進歐盟國家被迫滯留塞爾維亞，慈濟接獲請求援助當地難民，歐洲慈濟志工至今持續關懷難民營。

11個國家地區30多位慈濟志工在零下低溫中，載著物資踏入塞爾維亞難民營。發放日一早，難民整齊排隊等候，慈濟志工看到許多難民在雪地仍著短袖、拖鞋非常不捨，趕緊上前表達關懷。

難民因內戰、宗教等因素被迫離開自己的國家，一路逃亡的難民沒有足夠禦寒的衣服，甚至只有身上穿的唯一一套，需靠與別人輪流借穿才能換洗。慈濟這次共發放3325份包含每人一套冬衣、衛生衣、內著褲2件，許多難民一領到冬衣立刻換穿。

來自印度的藏攝原本要到西班牙跟家人團聚，2015年與其他人離開印度，經土耳其、滯留希臘，總算在2018年底到塞爾維亞，卻在難民營外被打、被搶，更被砍傷縫了11針。藏攝所有的錢與手機都被搶了感到很孤單，在慈濟冬衣發放活動上看了慈濟年度紀實影片，又拿到保暖的冬衣，讓他相信世上還是有好人。藏攝表示，慈濟進到難民營援助難民、提供食物、各季衣服，讓他非常感恩。

10歲的諾爾（Noor）來自阿富汗，全家8人在2年半前逃到塞爾維亞，他向志工敘述逃難的經過仍非常傷心。諾爾提及逃難中被追趕、在森林中挨餓、晚上睡在又冷又濕的地上，衣服又髒又濕…。

諾爾感恩慈濟帶來快樂，送他們文具、書包、冬衣、刷牙用具，還有醫師教他們如何刷牙、保護牙齒。儘管諾爾經歷這麼多苦難，在逃難中常被警察追趕，但他沒有恨意，反而希望長大能幫助更多人。諾爾表示。希望長大可以成為一名警察，要幫助有需要的人。

在難民營的工作人員對於難民處境也感到不捨。克爾尼亞察難民營（KrnjacaCamp）的營長Djurolja表示，過去10天難民營被大雪覆蓋、氣溫下降到零下10度，感恩慈濟發放冬衣，希望他們平安度過這個冬天。

慈濟也協助普林斯博瓦奇難民營二手電腦，營長娜達斯塔（Nadezda）表示，很多慈善機構已經紛紛撤走，很感恩慈濟仍在，並且在2018年多次協助修繕材料、洗衣機、烘乾機等。

慈濟基金會表示，慈濟2018年在2處難民營提供124萬9千多份麵包給超過78萬人次的難民，提供一年份的練習簿與文具用品給536位難民孩童，發放夏季衣物給2990位難民。慈濟志工希望用真誠的愛撫平傷痛，啟發人人本具的愛心。

(中時 )

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