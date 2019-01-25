正妹辦假公司詐騙　吸金15億還邀謝金燕唱尾牙

2019年01月25日 22:07 中時 陳俊雄

甯嘉科技有限公司負責人曾甯嘉以投資蘋果、三星等新款手機買賣、最高年息280%為幌子，祭出投資大戶贈送百萬賓士車或招待國外旅遊等好康，甚至在去年尾牙找來「姐姐」謝金燕開唱，在5年內吸金15億7304餘萬元，25日遭新北地檢署依詐欺、銀行法等罪嫌起訴。

檢方調查，曾甯嘉從2015年起，對外佯稱與某電信高層簽訂合約、其姊在某海運上班，可以低於市價取得蘋果、三星等新款手機，聲稱每支手機獲利2到3千元，投報率62%到280%吸金。

由於曾女沉溺賭博積欠大筆債務，為了以後金還前金，她在2016年12月間成立空殼的甯嘉科技公司，還打出一次購買1000支手機，且投資滿3個月，就能把200萬元賓士轎車開回家，甚至選擇在五星級飯店舉辦尾牙，果然又吸引不少民眾掏錢投資。

2017年底曾女逐漸付不出紅利，但她為了讓偷資民眾安心，砸大錢請來黃子佼主持尾牙宴、還找來姐姐謝金燕開唱，但去年7月甯嘉科技倒閉，曾女避不見面，被害民眾才向檢警報案。

檢方獲報後深入追查，意外發現曾女除了違法吸金外，還在2010年間隱瞞已婚身分，以結婚為前提和謝姓男網友交往，還以需存結婚基金、支付父親健檢費用、處理與前男友的金錢糾紛等由，騙了謝男484萬餘元。

曾女到案後供稱，騙來的錢除了拿來豪奢度日外，還有不少都被她賭天九牌、百家樂輸個精光，新北地檢署25日依違反銀行法，詐欺等罪嫌將曾女及協助吸金的胞姊曾桂汶起訴。

(中時 )