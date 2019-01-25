超美味藥膳年菜奇美醫營養科、中醫部攜手推創意年菜

2019年01月25日 22:08 中時 曹婷婷

藥膳年菜也可以很美味又養生，奇美醫學中心示範藥膳入菜，打破一般人對養生食材的觀念。(曹婷婷攝)

奇美醫學中心營養科、中醫部首度攜手推出闔家大小都適合享用的美味6道藥膳年菜。(曹婷婷攝)

蔘耆藥膳鱸魚鍋湯頭鮮甜。(曹婷婷攝)

過年圍爐吃年菜，是家家戶戶最期待的時刻，也是重要傳統習俗。然現代人為求方便，幾乎都習慣訂購年菜回家享用，奇美醫學中心營養科、中醫部首度攜手推出闔家大小都適合享用的美味6道藥膳年菜，由中餐廳總廚杜進財一手包辦，菜色涵蓋蒸煮、烤物和火鍋，訴求平補、高纖低鈉，不只好看更美味，打破一般人對養生年菜的概念，望之就垂涎欲滴。

奇美醫學中心中醫部主治醫師王瑜婷指出，藥食同源，飲食養生概念悠久，如何健康補、均衡吃，又是一門學問，此次應景推出6道年菜，均以中藥提味，減少不必要的人工添加物，而且，著眼於現代多為小家庭，吃得剛剛好，6道菜色正好一餐吃完，盡量不要反覆加熱，造成身體負擔。

奇美醫學中心營養科組長劉翠娟說，拜物流網購便利，年菜外購外送拚創意也拚服務，但美味餐食總隱藏健康陷阱，隨便一頓年菜少說也會吃進一天所需熱量，且除了熱量，其他調味料或沾醬含鈉含量都超標，對身體都是負擔。

奇美開發的藥膳年菜包括鮮蝦水果盅、銀杏長年菜、蔘耆藥膳鱸魚鍋、黃精杜仲烏骨雞、養氣補血暖手豬肋排、南瓜五行米糕。

以米糕為例，坊間多為糯米製成，五行米糕特色是全榖根莖類，以紫米取代糯米，加入浮小麥、乾蓮子、枸杞及陳皮，養血也安神，整道料理變化自中醫處理失眠名方之一「甘麥大棗湯」，期許整年「高枕無憂」。

蔘耆藥膳鱸魚鍋湯頭鮮甜，鱸魚肉質軟嫩且富含優質蛋白質和維生素D，搭配參鬚、黃耆及紅棗等眾所皆知的養氣中藥材，及具有滋養作用的玉竹、明目的枸杞，既補氣血又養眼，不只暖身，且不致於因補氣而導致口乾舌燥；以涮涮鍋的概念食用也可說是與時俱進，是適合全家人食用的一道湯品，但若感冒、腸胃炎則要小心食用。

(中時 )