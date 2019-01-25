韓冰來了 台中天津路商圈人潮搶搶滾

2019年01月25日 22:26 中時 黃國峰 、 馮惠宜 ／台中報導 ／台中報導

台中第5選區立委補選最後衝刺，國民黨候選人沈智慧（左）則請來神力女超人許淑華（中）和人氣爆紅的韓冰（右），來到天津年貨大街掃街拜票。（黃國峰攝）

高雄市長韓國瑜的女兒25日受台中市第5選區立委補選國民黨候選人沈智慧之邀，偕同立委許淑華一起到台中市天津街服飾商圈逛年貨大街，人氣指數爆表的她一下車即受到民眾簇擁，她也謙稱大家應該比較看到韓市長，但爸爸忙到沒時間睡覺，所以由她代表，希望大家不要嫌棄。

立委選舉進入最後衝刺，適逢台中天津服飾商圈年貨大街登場，沈智慧特別邀請有神力女超人美名的許淑華以及韓冰兩位美女一起到商圈採買，盼全台灣的民眾都來這裏逛街。

不少民眾聽到韓冰和許淑華即將到訪，早早等在現場，倆人一下車即簇擁而上，把路口塞得水泄不通，韓冰坦承第一次到天津街，希望採買點年貨，她也表示，沈智慧過去和韓市長是同事，她希望可以有更多的好朋友、好戰友一起為台中、高雄、南投、為台灣為打拼，她秉持這個態度希望大家可以一起支持沈智慧。

許淑華則表示，沈智慧過去擔任過六屆的立法委員，對地方事物非常熟悉，尤其跟現任盧秀燕市長是很好的搭檔，新的市長將有新的市政推動，她也希望國民黨能在這次六席立委補選大獲全勝。

(中時 )