SBL》不想打就不要打！許晉哲半場罵醒富邦

2019年01月25日 22:25 中時電子報 黃及人 ／天母報導 ／天母報導

眼見第2節被台銀狂轟31分，雙方差距轉眼從10分以上變成2分，讓富邦勇士總教練許晉哲在中場休息時間受訪時，不禁怒飆自家球員，「不想打就不要打！」果然一舉罵醒全隊，富邦終場97比92險勝台銀，3連勝順利到手！

「看到我們第2節被台銀拿下31分，當時我真的生氣了，因為有些球員一發生失誤就不肯回防，都呆站在那邊，」許晉哲說，「我不只在說賈西亞、米歇爾兩名洋將，包含林書緯、蔡文誠、劉韋辰等本土球員也都一樣沒有回防。」

起碼兩名富邦洋將聽進去了，賈西亞最後拿下24分、11籃板及3助攻，米歇爾也有19分、6籃板及5助攻，上季還在台銀效力的郭少傑貢獻11分，富邦下半場成功阻擋台銀好幾波的反撲，順利把勝利留下，但許總仍有隱憂。

「我現在比較擔心的是賈西亞的狀態並未很好，因為每次到了第2與第4節，賈西亞都會拚命指著米歇爾，說要讓米歇爾先打，感覺他真的累了，」許晉哲表示，「就算我想讓賈西亞先打，他就是不肯答應，看來我必須好好盯著他。」

連兩場比賽都輸在5分之內，有了天使、泰勒兩名洋將加盟的台銀，連兩場都算「雖敗猶榮」，但無論如何，輸球就是輸球，台銀總教練韋陳明賽後坦承，「我們現在除了張博勝算是比較有經驗，其他本土確實欠缺SBL比賽經驗。」

「但我仍然要給年輕球員充分上場發揮的空間，希望日後他們可以幫到球隊，可是目前來講，我們在實力上仍跟其他球隊有著落差。」韋陳明說。

(中時電子報)