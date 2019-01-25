川普已備妥軍事入侵委內瑞拉方案

2019年01月25日 22:26 中時電子報 盧伯華

就在委內瑞拉政府分裂並引發國際強權介入之際，外界懷疑美國總統川普是否已準備軍事介入委內瑞拉紛亂的政局。一位美國政府官員對媒體說：「方案都已拿到桌面上討論，所有選項都有。」俄羅斯也呼籲美國不要對委內瑞拉進行軍事干預，否則將導致災難性後果，不過顯然川普已經為軍事入侵委內瑞拉做好準備。

美國《防務1號》網站引述法界分析人士的說法指出，川普已承認委內瑞拉反對黨領袖瓜伊多(Juan Guaido)為「臨時總統」，正是為美國派兵進入委內瑞拉的軍事干預行動鋪平道路。

一位美國政府高級官員強調，如果委內瑞拉總統馬杜羅(Nicolas Maduro )「選擇暴力路線」，美國將會有經濟上與外交上的反應。他告訴記者，美國政府只是剛開始討論制裁的問題，還沒有談到具體的行動。不過在2017年8月時，川普曾表示不排除對委內瑞拉採取「軍事選項」。當官員被問及美國是否可能實施海上封鎖或採取其他軍事行動時，官員的回應是：「方案都在桌面上，所有選項都有。」

這位官員補充，馬杜羅政府「很快就會垮台，沒有機會再撐下去，餘日無多了。」

報導說，國際法明白禁止「使用武力或威脅使用武力來干預任何國家的領土完整或政治獨立」，對抗軍事入侵的方式包括聯合國憲章明確提到的自衛和聯合國安理會授權的集體行動，這兩種情況都沒有在委內瑞拉發生過。過去包括美國在內的一些國家也聲稱有權使用武力進行「人道主義干預」，例如北約於1999年對科索沃的干預。不過這種說法一直有很大的爭議，因為它未能解決人權與國家主權的價值衝突問題。

報導認為，美國軍事干預委內瑞拉可能有個捷徑：由委內瑞拉同意另一個國家派兵到自已國內進行軍事干預。這是個被國際上廣泛接受的做法。

德州大學法學院國家安全教授弗拉德克(Steve Vladeck)說，這種做法意味著美國已認定馬杜羅已不具備合法性，而美國聲稱要承認的新政府很可能會同意美國派兵進入委內瑞拉。這種情況以前有過類似的例子，2003年美國入侵伊拉克之後，當時被國際公認的合法政府曾請求美國留在伊拉克，以便對抗伊斯蘭國在伊拉克的軍事行動。

報導表示，軍事分析人士警告說，對委內瑞拉的軍事干預都面臨著許多實際挑戰，不是個明智的選擇。目前委內瑞拉並未發生內戰，因此很難要求外國進行軍事干預，而且川普也不可能獲得國會支持而長期地派兵介入，在民主黨控制的眾議院尤其如此。

但是，川普對瓜伊多的承認可能為派遣特種部隊的行動打開大門，德州大學法學院國家安全教授契斯尼(Bobby Chesney)說，美國法律允許對友好的外國政府提供協助，其中包括動用武裝部隊。

委內瑞拉近幾年來政治混亂，街頭抗議與軍民衝突頻生，圖中一名女性抗議人士以國旗蒙臉，並以牙膏塗抹眼部周圍，據說這是為減輕催淚瓦斯對眼睛的刺激。（圖／美聯社）

馬杜羅和美國政府多年來關係愈見緊張，他在2013年掌權後的兩次選舉都被認為有重大詐欺行為，委內瑞拉在他手中陷入了經濟和政治危機。數百萬人民因糧食和醫藥短缺而逃離該國，許多反對派人士被捕下獄。

報導指出，美國對馬杜羅政府的制裁逐漸升級，川普過去一年內會見了多位反對馬杜羅總統的軍方將領，他們打算進行軍事政變，但未獲美國的支持。川普曾多次探詢進行軍事干預的可能性，但美國國家安全顧問麥克馬斯特(H.R. McMaster)建議用其他方法。

目前委內瑞拉國內局勢混亂，國際上對委內瑞拉政局的看法分歧：加拿大、法國和幾個南美國家承認了臨時總統瓜伊多，但墨西哥和西班牙等西語系國家與中國、俄羅斯等大國則不支持他們。俄羅斯甚至已公開表示，如果美國對委內瑞拉採取軍事干預行動，可能會引發災難性的後果。不過，美國與俄、中兩國都處於多事之秋，對俄有中導條約、烏克蘭問題，對中有南海與貿易問題，關係本就相當緊張，川普恐怕不會認真看待中俄的警告。

(中時電子報)