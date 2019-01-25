歡喜過春節 中和替代役關懷傷殘軍人

2019年01月25日 22:29 中時 葉書宏

新北市中和區替代役男關心區內傷殘退伍軍人。（葉書宏翻攝）

新北市中和區替代役男關心區內傷殘退伍軍人。（葉書宏翻攝）

新北市中和區替代役男關心區內傷殘退伍軍人。（葉書宏翻攝）

春節將近，為落實並展現政府照顧傷殘退伍軍人政策，新北市中和區公所於23日上午9時出發，拜訪區內14位傷殘退伍軍人府上探視，代表新北市長侯友宜祝賀春節快樂並贈送慰問禮盒，另於25日上午10時內政部役政署李主秘昊陞偕同新北市政府民政局勤管科賴科長小萍，探視慰問區內兩位傷殘退伍軍人林明德與徐嘉駿。

中和區代理區長周慶珍表示，中和區列管有14位傷殘退伍軍人，都是在服義務役期間因公傷殘，公所每年編列預算，於春節前親臨府上逐戶探視，致贈伴手禮，其中全癱者2人、半癱者3人，平日都由家屬照料生活起居，經年累月備顯艱辛！此次的探視除關懷傷殘退伍軍人現況外，並慰問照顧之家屬，希望能夠給予更妥善的幫助。

目前政府除三節補助外，並鼓勵傷殘退伍軍人申請替代役男生活協助，讓家屬有喘息的空間，本區已有四位傷殘退伍軍人提出申請。

替代役男高碩宏、程章銘、許智凱、黃詠勝表示，透過服役期間照顧傷殘退伍軍人的過程中，深刻領悟到「助人為快樂之本」的內涵，日後更能以同理心對待身邊的每一個人！而這些役男種種的優異表現，除展現替代役男關懷弱勢、服務社會的精神外，也將替代役男熱心公益的一面，表露無遺！

(中時 )