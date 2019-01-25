新北YouBike達520站　新增新店、板橋2站

新北市公共自行車（YouBike）於25日上午0時啟用新店區「中正路284巷」公共自行車租賃站。（葉書宏翻攝）

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新北市公共自行車（YouBike）於25日上午0時啟用新店區「中正路284巷」及板橋區「仁化文新路口」等2處公共自行車租賃站，全市YouBike站累計達520站，上線營運自行車共1萬5503輛。

新北市交通局提醒，民眾借車前可先至官網或場站自動服務機登錄免費投保傷害險，騎乘更有保障。

新店區「中正路284巷」站鄰近建國市場，周邊「捷運七張站（1號出口）」、「小金門友誼公園」、「新店高中」及「崇光女中」等4個場站平均每月租借量超過1萬人次，本站啟用後除可紓緩各站的租借需求，站距也將由850公尺縮短至450公尺，串聯效益極佳，更能滿足附近民眾通勤通學的需求。

板橋區「仁化文新路口」鄰近華江河濱公園，該站啟用後與「捷運江子翠站（3號出口）」、「江翠國小」及「音樂公園」等3場站作串連，可滿足附近民眾通勤通學及遊憩之需求。

新增新店區「中正路284巷」（中正路284巷2號對面，設置28車位）及板橋區「仁化文新路口」（仁化街文新路口西北側人行道，設置36車位）。

交通局提醒，民眾除可於場站自動服務機登錄投保傷害險外，也可至YouBike官網（https：／／ntpc.youbike.com.tw）登錄個人資料完成投保程序，騎乘時請使用本人登錄之卡片，才可享有保險權益。

(中時 )

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