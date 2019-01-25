中和在地的年貨市集26、27日登場

2019年01月25日 22:45 中時 葉書宏

睽違12年的中和區年貨市集即將熱鬧登場！為了讓中和地區的民眾感受在地濃濃的過節氣氛、讓弱勢團體快樂過好年，中和區公所代理區長周慶珍特地邀集各宮廟、里長、社區、社團及表演團體26、27日為期2天於中和福和宮旁的廟美綠林小徑及新福和街封街舉辦年貨市集活動。

活動將義賣及攤商捐款所得贈與獨居老人、低收入戶等弱勢團體，誠摯邀請大家共襄盛舉。

中和區公所代理區長周慶珍表示，中和人口41萬人，公所自2007年舉辦中和祈福文化季年貨大街至今已經有12年沒有辦理春節的大型活動，在徵詢各界辦理意願後，由公所負責籌劃，邀請各宮廟、農會、里長、社區、社團、共同辦理一場屬於中和在地的年貨市集，營造大紅燈籠高高掛的過年氣氛。

活動選在中和區民的信仰中心大廟封街辦理，除了108個攤位擺攤叫賣之外，另外由公所、戶所、大廟、慈濟共同辦理二手物資義賣，義賣所得將全數捐助弱勢家庭，刺激買氣、濟助弱勢過好年，歡迎市民朋友大手牽小手，一起感受在地濃濃的過節氣氛！

活動108個攤位全數由區內宮廟，廣濟宮、福和宮、南山福德宮、東德宮、力行福德宮贊助，免費提供30多個弱勢族群、原住民、新住民、社團及一般攤商使用，活動多元熱鬧，現場揮毫贈春聯及造型氣球大放送，跳蚤市場便宜撿、尋寶樂趣多。

另外，還有街頭藝人、少林八段錦、雜耍、勁歌、熱舞、小丑表演接力賽，更有重量級人物現場發福袋，親手送上祝福給市民朋友。讓中和區民不用走遠，就可以享有一個充滿濃濃年味、充滿兒時記憶的過年氣氛。中和年貨市集有吃喝、有玩樂、有表演，歡迎市民朋友到場，一起吃喝玩樂迎新年！

◆活動時間：

2019年1月26日（星期六）至1月27日（星期日）上午9時至下午8時

◆活動地點：

廟美綠林小徑（中和福和宮旁，新北市中和區廣福路112號）

(中時 )