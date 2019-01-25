波隆那插畫展9人入選，台灣歷屆最多

2019年01月25日 22:42 中時 許文貞

插畫家林芸的〈看那邊！〉描繪群體生活中打破框架的瞬間。（林芸提供）

插畫家BallBoss在〈開窗計畫〉中企圖打破遊客與在地人生活的藩籬。（BallBoss提供）

義大利波隆那插畫展日前公布今年展出名單，台灣有9人入選，創下最多人入選紀錄，顯示台灣軟實力驚人。其中有創辦品牌「紙上行旅」的插畫家鄧彧二度入選，也有第一次投稿就入選的插畫家阿尼默，作品〈我曾是棵樹，早已是本書〉，描繪一株努力成長茁壯的樹，為了喜歡的女孩，幻化為一本書，「每位讀者心愛的一本書，前世可能都是一株深愛著你的樹。」

每年於4月舉辦的義大利波隆那插畫展，今年在來自62國、3000多件作品中，選出76件作品展出。阿尼默（本名陳永凱）作品常見於報紙副刊與書籍封面，由於近年喜歡登山、樹木，插畫常以樹為靈感創作，便衍生出一系列與樹有關的故事，也提醒身為創作者的自己，作品不要辜負了樹的心願。

阿尼默表示，「很喜歡小女孩的樹，因為想跟她更親近，無論颳風下雨或颱風都努力成長，夢想是長大後能夠變成一本書，被小女孩閱讀。最後經過好幾世，小女孩轉世成小男孩，樹也真的變成他手裡的書，在小男孩的心裡慢慢長大。」

插畫家林芸的入選作品〈看那邊！〉則源自她的臉書粉絲團「小人人」，結合插畫和攝影，描繪出城市生活的框架與規則。她在科技公司做設計工作，每天面對框框中的職場生活，想像有精靈一般的『小人人』們穿梭其中，帶來小確幸。

林芸表示，「〈看那邊！〉畫的是學校生活，無論是在教室裡上課、操場上做全民健康操、體育課排隊等測跑步、校外教學排隊上車，卻都因為一些小事情在規則中掀起漣漪，引起混亂。」

插畫家BallBoss（本名周宜賢）則以〈開窗計畫〉入選，「這個計畫緣起是，當遊客到了一個新城市，能透過這些描繪當地生活的插畫，去認識真正住在這個城市裡的人。就像把牆壁的水泥打掉一樣，從細節看見當地的樣貌。」

BallBoss原出身於劇場界，當過演員、導演，2012年到英國讀插畫與動畫，第一次學習如何畫插畫，「剛開始因為沒有繪畫基礎，只能想辦法用不一樣的方式思考創作。但劇場經驗也對我的創作有幫助，當我用毛筆畫好零件，再用數位拼貼，我的心中就像是有一個小舞台。」

(中時 )