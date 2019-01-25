富豪閣員挨轟 不知民間疾苦

2019年01月25日 22:55 工商 陳怡均

美總統川普提出終結政府關門方案遭參議院否決，意味白宮與國會僵局持續，政府關門截至26日進入第36天，數十萬聯邦員工在25日發薪日二度領不到薪。此時商務部長羅斯（WilburRoss）竟表示，不懂手頭緊的員工怎麼不去貸款，此番不知民間疾苦的言論立即引來外界一陣撻伐。

羅斯是川普政府最富有的閣員之一，日前他接受CNBC訪問時，被問及對於無薪可領的員工到遊民收容所領取食物的看法，羅斯直言自己不懂他們為何要如此。他說：「有些人才30天沒薪水就過不下去？為何他們不去向銀行或信貸機構借貸？」

根據羅斯的財產申報，此人身價高達7億美元。

他還提及，有些員工因政府停擺就不去上工，令人感到失望。

除了羅斯之外，川普內閣多位官員對政府關門的論點也都引起爭議。

白宮經濟顧問委員會主席哈塞特（KevinHassett）曾說，「在家休假的政府員工某種程度反而比較好，因為可以趁機休息、就像在度假，最後一定會領到薪水」。不過哈塞特後來解釋自己的話被斷章取義。

眾議院議長裴洛西（NancyPelosi）說：「這根本就是『何不食肉糜』的態度，還是要員工們打電話向爸爸要錢？」裴洛西批評官員與人民脫節，也暗諷川普是繼承父親事業的富家子，不了解人民的辛苦。

參議院日前針對兩項提案表決，其一是根據總統川普的規劃，內含57億美元美墨邊境圍牆預算，並且延長「夢想者」延長寬限期，其二是提供短期資金讓政府重啟運作，但兩案皆未過關，因同意票未達60票門檻。

(工商 )