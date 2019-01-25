伴讀學才藝！板橋替代役男與孩童一起FUN寒假

新北市板橋區公所於今年寒假期間藉由替代役男之專長推動區內學童多元課後輔導活動。（葉書宏翻攝）

友善列印
中時
新北市板橋區公所於今年寒假期間藉由替代役男之專長推動區內學童多元課後輔導活動。（葉書宏翻攝）
新北市板橋區公所於今年寒假期間藉由替代役男之專長推動區內學童多元課後輔導活動。（葉書宏翻攝）

新北市板橋區公所於今年寒假期間藉由替代役男之專長推動區內學童多元課後輔導活動，主要學生對象為中、低收入戶或其他經濟弱勢家庭之子女，課程活動相當豐富，除了寒假作業輔導外，也包含認識防災相關知識等，並藉由替代役的伴讀共遊，讓孩童從遊戲中學習，由互動中成長。

板橋區長林敬榜表示，每年寒暑假是學童課外充電的最佳時機，孩童若能妥善利用寒暑假期間學習校園以外的知識，必定能讓自身的學習領域走得更遠更廣，然弱勢家庭的孩童因為父母需忙於家裡生計，也較無經濟能力將小孩送往才藝班渡過漫長的寒暑假，而錯過了孩童學習的黃金時期。

板橋區公所表示，藉由替代役以大哥哥的身份陪伴孩童學習，藉由其自身專業領域教導孩童課本外的知識，不僅開拓了孩童的學習領域，也解決了他們課業上的難題，更讓家長得以安心外出工作。

另外，特別安排基本防災教育訓練堪稱課程一大亮點，運用有獎徵答、遊戲漫畫及實際動作演練，讓學習防災知識不再無趣、不再是令人打盹的文字教學，其不僅使學童在玩樂中學習正確防災觀念，更使防災意識向下扎根，讓孩童平安的FUN寒假。

(中時 )

為何亞洲人容易得糖尿病？研究：… 關心弱勢、獨老　議員陳儀君發起…

推薦閱讀

發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
  • 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
  • 請不要刊登與主題無相關之內容
  • 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
  • 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
  • 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
  • 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
  • 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
  • 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。