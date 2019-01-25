伴讀學才藝！板橋替代役男與孩童一起FUN寒假

2019年01月25日 22:55 中時 葉書宏

新北市板橋區公所於今年寒假期間藉由替代役男之專長推動區內學童多元課後輔導活動。（葉書宏翻攝）

新北市板橋區公所於今年寒假期間藉由替代役男之專長推動區內學童多元課後輔導活動。（葉書宏翻攝）

新北市板橋區公所於今年寒假期間藉由替代役男之專長推動區內學童多元課後輔導活動，主要學生對象為中、低收入戶或其他經濟弱勢家庭之子女，課程活動相當豐富，除了寒假作業輔導外，也包含認識防災相關知識等，並藉由替代役的伴讀共遊，讓孩童從遊戲中學習，由互動中成長。

板橋區長林敬榜表示，每年寒暑假是學童課外充電的最佳時機，孩童若能妥善利用寒暑假期間學習校園以外的知識，必定能讓自身的學習領域走得更遠更廣，然弱勢家庭的孩童因為父母需忙於家裡生計，也較無經濟能力將小孩送往才藝班渡過漫長的寒暑假，而錯過了孩童學習的黃金時期。

板橋區公所表示，藉由替代役以大哥哥的身份陪伴孩童學習，藉由其自身專業領域教導孩童課本外的知識，不僅開拓了孩童的學習領域，也解決了他們課業上的難題，更讓家長得以安心外出工作。

另外，特別安排基本防災教育訓練堪稱課程一大亮點，運用有獎徵答、遊戲漫畫及實際動作演練，讓學習防災知識不再無趣、不再是令人打盹的文字教學，其不僅使學童在玩樂中學習正確防災觀念，更使防災意識向下扎根，讓孩童平安的FUN寒假。

(中時 )