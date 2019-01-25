民防義警新店大會師 讓民眾安心過好年

2019年01月25日 23:04 中時 葉書宏

新北市民防大隊長吳建亨與義警大隊長鄭誼宏為體恤民防、義警協勤辛勞，24日至新店分局發放慰問金，慰勉參與安全維護工作的義警、民防同仁。（葉書宏翻攝）

新北市民防大隊長吳建亨與義警大隊長鄭誼宏為體恤民防、義警協勤辛勞，24日至新店分局發放慰問金，慰勉參與安全維護工作的義警、民防同仁。（葉書宏翻攝）

2019年加強重要節日安全維護工作將於28日正式起跑，新北市民防大隊長吳建亨與義警大隊長鄭誼宏為體恤民防、義警協勤辛勞，24日至新店分局發放慰問金，慰勉參與安全維護工作的義警、民防同仁。

慰問全程並由分局長林富助與民防中隊長副中隊長王育仁、義警中隊長高廉富及中、分隊幹部等人代表接受慰問、會中二位大隊長並期勉義警、民防伙伴們，能秉持「治安平穩、交通順暢、民眾安心」之目標，協助分局加強犯罪預防宣導維護社會治安，維持交通安全順暢，積極為民服務，回應民眾需求，強化警察維護治安之意志與決心，全力投入2019年加強重要節日安全維護工作。

另目前正值寒流來襲期間，2位大隊長提醒所有民力人員，於協勤時也別忘了自身及提醒民眾注意身體保健，感謝警察同仁及義警、民防的民力伙伴們，在寒風刺骨的深夜，犧牲與家人團聚的寶貴時間，全心投入安全維護工作，由於這種無私的付出和熱愛這座城市的服務熱忱，才能實現「安心家園」的美好願景，讓全體市民能安心過好年。

(中時 )