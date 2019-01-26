郁慕明回嗆綠軍：愛講蔣反共 怎麼不甩蔣說要統一？

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中時

新黨主席郁慕明於25日在臉書上發表短片和短文，教導藍營民眾可以怎樣跟綠營與獨派辯論，他舉例，當獨派嗆藍營不遵守兩蔣的反共國策時，可以回嗆綠營：蔣總統也講統一，怎麼綠營的人就不講呢？

郁慕明指出，現在台獨很多邪說，似是而非的謬論，搞得很多朋友也不知如何回應，心裡又氣又急，讓他決定要開班授課，固定收集網上綠軍常見的言論，教大家如何反駁！

郁慕明舉例，比如說獨派喜歡說兩位蔣總統講過愛國就要反共，質疑新黨現在不反了，但蔣總統還說要統一，不論是反攻大陸或三民主義統一中國，獨派怎麼又不統了？搞清楚，蔣總統時代是反共不反中，而獨派非但要反中，而且已經消滅「中華民國」，把「中華民國」搞成沒有靈魂，說「中華民國」是流亡政府、外來政權，還有臉拿蔣總統的話教訓新黨？

郁慕明指出，獨派明明仇蔣恨蔣，卻還要利用蔣總統罵新黨這些真心愛護中華民國的人，說「蔣介石都要從墓裡跳起來抓郁慕明」。拜託！蔣公的頭都被獨派砍了，暫厝的靈櫬也被獨派潑漆了，他還怎麼跳起來抓人啊？

郁慕明表示，像這些邪說謬論，都是綠營網軍有組織、有計劃地提供「罵帖」，因此藍營也要反擊，藍營的不能都是軟弱屈從，甚至拿香跟拜！即日起新黨會收集各種攻擊的內容，也誠摯歡迎小綠痘們來「賜教」，幫新黨收集更多材料！太好了！

(中時 )

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