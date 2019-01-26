艷鄰居情人節約人夫共進晚餐 車上嬌嗔「不要停」…

示意圖。(達志影像)

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中時電子報
/綜合報導

北部地區蔡姓男子與黃姓女鄰居婚外情，2人在情人節相約共度晚餐，還疑似在車上發生性行為，蔡妻調閱行車紀錄器，發現老公與女鄰居的謎之喘息聲，崩潰提告。

判決書指出，蔡男與妻子結婚多年，蔡妻前年發現丈夫與黃姓女鄰居多次共同出同遊照片，2人還在情人節邀約對方共度晚餐，讓蔡妻心生疑竇。蔡男朋友發現他與黃女曖昧情事，竟還幫忙協助隱瞞，甚至幫忙扮演「報馬仔」，向蔡男通報，蔡妻已經察覺不對勁。

蔡妻2016年發現丈夫上汽車旅館的發票，進而查看丈夫行車紀錄器，錄音檔居然傳來男歡女愛的喘息聲，蔡男為了阻止妻子提告，竟企圖攻擊女兒，要脅蔡妻交出手上的通姦證據。而事跡敗露後，黃女向蔡妻挑釁，嗆蔡妻「人老珠黃」，蔡妻多年為家庭的付出被丈夫及小三毀於一旦，心碎怒告2人，並求償100萬元。

法官調閱蔡男行車紀錄器，紀錄器錄下蔡、黃2人謎之喘息，包含「妳還沒有到嗎？」、「拜託你不要停」、「我想幫你按摩。」、「我以為你太興奮刺激。」，內容讓人臉紅心跳，錄音內容傳來陣陣撞擊聲，疑似是2人在車上發生性行為。

黃女則辯稱，她和蔡男是好鄰居，2人雖一同到寺廟參拜三次，但並非蔡妻所稱「約會出遊」。高等法院法官審理認為，蔡男與黃女在車內「親密接觸」，還一同進汽車旅館休息，明顯侵害蔡妻配偶權，審酌蔡、黃2人經濟能力，判須賠蔡妻40萬元，不得上訴。

(中時電子報)

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