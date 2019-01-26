NBA》預告祖魯下台！騎士開始尋覓新主帥

騎士已經提前宣告總教練祖魯(左)本季結束後就被解雇。(美聯社)

友善列印
中時電子報

球季還沒結束就找新教頭，如此荒唐的行徑，也只有騎士高層做得出來！《The Athletic》記者瓦登爆料，目前9勝40敗位居聯盟墊底的騎士，已經開始找尋下個球季的總教練，現任主帥祖魯未列在考慮名單之中，等同預告祖魯下台。

騎士開季苦吞6連敗後，就把泰隆盧解雇，原本沒人敢接下這個燙手山竽，最後騎士決定給助教祖魯加薪，才讓祖魯接下這個準備當替死鬼的教頭位置，可是騎士高層決心擺爛，加上「愛神」洛夫因傷缺陣，祖魯想爭取更多勝利都難。

沒想到現在連上半季都沒打完，騎士就已打算開除祖魯，甚至把下個球季總教練人選的條件都開了出來，騎士目前想找沒有在NBA當過總教練，且具有培養球員經驗或發展聯盟執教經驗的菜鳥教練，擺明就想省錢兼找別的替死鬼。

更誇張的是，瓦登提前列出目前騎士考慮的人選，包含金塊助教費南德茲、魔術助教賀澤爾、暴龍助教葛瑞芬、老鷹助教詹特、獨行俠助教莫斯利與爵士助教詹森，這些教練都跟騎士與騎士總管歐斯曼有過關係，隨時有可能找來談判。

無論如何騎士這種球季沒打完就找新主帥的作法，根本不尊重先前願意「揹鍋」的祖魯，看來在「小皇帝」詹姆斯去年夏天跳槽湖人之後，騎士高層已經豁出去了，接著只想專心搶到今年狀元籤，挑走號稱詹皇接班人的錫安威廉森。

(中時電子報)

SBL》不想打就不要打！許晉哲半… 影》喬帥、蠻牛澳網才碰過一次 …

推薦閱讀

發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
  • 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
  • 請不要刊登與主題無相關之內容
  • 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
  • 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
  • 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
  • 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
  • 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
  • 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。