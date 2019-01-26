NBA》預告祖魯下台！騎士開始尋覓新主帥

2019年01月26日 00:12 中時電子報 黃及人

球季還沒結束就找新教頭，如此荒唐的行徑，也只有騎士高層做得出來！《The Athletic》記者瓦登爆料，目前9勝40敗位居聯盟墊底的騎士，已經開始找尋下個球季的總教練，現任主帥祖魯未列在考慮名單之中，等同預告祖魯下台。

騎士開季苦吞6連敗後，就把泰隆盧解雇，原本沒人敢接下這個燙手山竽，最後騎士決定給助教祖魯加薪，才讓祖魯接下這個準備當替死鬼的教頭位置，可是騎士高層決心擺爛，加上「愛神」洛夫因傷缺陣，祖魯想爭取更多勝利都難。

沒想到現在連上半季都沒打完，騎士就已打算開除祖魯，甚至把下個球季總教練人選的條件都開了出來，騎士目前想找沒有在NBA當過總教練，且具有培養球員經驗或發展聯盟執教經驗的菜鳥教練，擺明就想省錢兼找別的替死鬼。

更誇張的是，瓦登提前列出目前騎士考慮的人選，包含金塊助教費南德茲、魔術助教賀澤爾、暴龍助教葛瑞芬、老鷹助教詹特、獨行俠助教莫斯利與爵士助教詹森，這些教練都跟騎士與騎士總管歐斯曼有過關係，隨時有可能找來談判。

無論如何騎士這種球季沒打完就找新主帥的作法，根本不尊重先前願意「揹鍋」的祖魯，看來在「小皇帝」詹姆斯去年夏天跳槽湖人之後，騎士高層已經豁出去了，接著只想專心搶到今年狀元籤，挑走號稱詹皇接班人的錫安威廉森。

(中時電子報)