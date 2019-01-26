百萬現金＋奧迪 富婆高調為鴨慶生 高檔鴨店意外曝光

上海一名「男公關」過28歲生日，富婆一口氣送了28份生日禮物。(翻攝自微博)

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中時電子報
/綜合報導
女金主送28份生日禮物。(翻攝自微博)

「富婆的愛都這麼直接嗎？」上海一名「男公關」過28歲生日，富婆恩客一口氣送了28份生日禮物，直接從1歲到28歲的全補齊，這些禮物包括一輛奧迪和28萬元人民幣（約新台幣130萬元）現金，也意外讓這間「高檔會所」曝光。

網友爆料，上海一個「鴨」過28歲生日，金主送28份生日禮物。(翻攝自微博)

網友爆料，上海一名「鴨」過28歲生日，金主送了28份生日禮物，把以前的一次補齊，每份禮物不但寫著是幾歲的禮物，還用28個心形盒子裝著共有28萬元人民幣現金和純金的杯子，而27歲的禮物還有一輛奧迪。網友嘆，真愛，也不過如此。

上海這間白馬會所裡面的男公關身高必須178公分以上，要求臉蛋帥氣、穿著時尚要會喝酒。(翻攝自微博)
男公關。(翻攝自微博)

上海這間白馬會所位於最繁華的靜安區，裡面的男公關身高必須178公分以上，要求臉蛋帥氣、穿著時尚要會喝酒，強調醜、矮、挫勿擾，標榜日薪最低1000元人民幣不封頂，只需要陪陪客人聊天、喝酒、玩玩骰子。

網友們看了紛紛感嘆「事件一出轟動整個家禽界」、「金主蠻美的、「原來做鴨這麼有錢途」。不過稍早有網友表示，這名過28歲生日的男子，已經被打斷腿，因為富婆刷的是老公的附卡…。

(中時電子報)

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