影》喬帥、蠻牛澳網才碰過一次 就成為史詩戰役

納達爾（左）與喬柯維奇將在澳網決賽上演生涯第53次、大滿貫決賽第8次的正面對決。（美聯社）

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中時電子報
／綜合報導

現役球王喬柯維奇（Novak Djokovic）與「西班牙蠻牛」納達爾（Rafael Nadal）將在周日的澳網決賽上演生涯第53次對決，續寫網球公開賽年代新猷。但兩人在墨爾本就碰過一次，2012年卻把澳網決賽打成史詩戰役，鏖戰5小時又53分鐘，成為史上歷時最長的一場大滿貫決賽。

83分鐘直落3過關 喬帥將與蠻牛爭冠

納達爾：大家都搞錯了我的打法

回憶7年前那場驚天地、泣鬼神的戰役，納達爾當時就說：「這是我生涯最偉大的一場敗仗」。喬帥這回則輕鬆的說，澳網現在已改用「超級搶十局」取代「長盤制」，「不會打5小時了啦！」但是役決勝盤的比數為7比5，沒打長盤（long game）就已創下最長決賽紀錄，當真是小宇宙旗鼓相當的「千日之戰」。

生涯總對戰數據，蠻牛以25勝27敗居下風，但若場景換成四大賽，他卻以9勝5敗占優，包括7度在決賽遭遇喬帥，拿下4勝。只是澳網是蠻牛最不擅長的四大賽，僅在2009年奪冠，此後3度打入決賽都鎩羽而歸，最近一次是前年輸給了費德勒（Roger Federer）。

墨爾本則是喬帥的幸運地，過去6度打入決賽都抱回冠軍，勝率百分之百。儘管去年因傷於16強止步，但喬帥下半年就找回健康與身手，在溫布頓、美網都奪得冠軍，準備連收3個大賽桂冠。

納達爾本屆澳網1盤未失殺入決賽，就賽程而言也有多休1天的優勢。不過喬帥8強因錦織圭中途傷退，才打了52分鐘，準決賽痛宰法國黑馬普耶（Lucas Pouille），也不過用了82分鐘，體能消耗不致於成為負擔。倘若喬帥能夠封王，他也將甩開費德勒，成為首位擁有7座澳網單打冠軍的男人。

(中時電子報)

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