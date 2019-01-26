驚人！丈夫突然轉性連身體都變性 妻子曝他驚人的變化

2019年01月26日 00:11 中時電子報 湯萱樂 /綜合報導 /綜合報導

結婚數年也跟自己生了兩名女兒的丈夫，突然變成女性？一名女網友在臉書《爆系知識家》發文，請問是什麼病能讓一個正常男人， 雞雞蛋蛋變不見 ？他表示，和先生結婚四年，一切都正常，但幾個月前老公開始變得不一樣，連身體都出現驚人的變化。

一名女網友在臉書《爆系知識家》發文，請問是什麼病能讓一個正常男人， 雞雞蛋蛋變不見 ？他表示，和先生結婚四年，一切都正常，但幾個月前老公開始變得不一樣，連身體都出現驚人的變化。(翻攝自《爆料公社》)

女網友表示，老公本來很正常，兩人結婚四年也生了兩個女兒，但幾個月前他突然變了。原po說，老公開始會穿女裝、化妝、保養，不僅如此，還會穿原po的運動型內衣，穿女性內褲......原po強調，任何以前不會做的， 女生會做的事情都在先生的身上發生，原po本想先生是不是愛上哪個男人？後來發現，老公的胸部竟逐漸變大，老公說跑步的時候會感覺自己的胸部一直抖會痛痛的，還發現他下體會流血，原本以為是痔瘡，但原po說先生的出血卻是每個月來一個星期，而且出血的部位是蛋蛋跟菊花的中間，還懷疑先生的下體出現第三個洞？

妻子的疑惑不僅如此，她說，後來老公還發現他的外生殖器與睪丸都變得很小，兩人也有一年沒有性生活，先生也說自己已經很久都沒有勃起......妻子納悶的苦喊，天啊！我的老公到底怎麼了？誰能告訴我到底是什麼病能把一個男人變成這個這樣。

由於內容太過匪夷所思，許多網友都認為這是篇創作文，回應「太誇張了，怎麼可能」。但也有網友回應真的有這種病，稱作「永久性苗勒管永存綜合症」（Persistent Mullerian duct syndrome），也有網友推測，先生可能是隱性的陰陽人，但雄性性徵較明顯，可能因為先生接觸了太多環境賀爾蒙，導致雌激素激增，他建議「補充雄性賀爾蒙，多運動並維持正常作息」很快就能好轉了，網友也勸她不管如何都應該盡快就醫才對。儘管原po的說法相當驚人，但國外也曾經發現過類似病例。

(中時電子報)