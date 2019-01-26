馬英九被丟鞋「討拍」 遭冷回「跑錯場子」

2019年01月26日 00:03 中時電子報 郭匡超 /綜合報導 /綜合報導

前總統馬英九昨(25)日針對文化部長鄭麗君遭人掌摑表示，掌摑事件大家都認為不對，也都沒有爭議，但他被丟鞋，為什麼沒人幫他伸冤，對事情不要有雙重標準。對此，前國民黨立委蔡正元引述台大政治系教授張亞中觀點：馬英九去祭拜黃金島被台獨人士丟鞋是「跑錯場子」。

二二八「戰士」黃金島告別式，馬英九親自到場致意，卻在場外被獨派丟鞋。引發馬英九質問為什麼沒人幫他伸冤，希望民進黨對事情不要有雙重標準。

張亞中分析原因指出，黃金島本名黃圳島，台中人，1942年參加日本海軍志願兵協助日本侵略中國，....1947年228事件時黃金島加入謝雪紅的「二七部隊」任「警備部隊」隊長，1952年又涉及八仙山武裝基地叛亂案黃金島身份暴露被捕入獄，在蔣介石的寬大政策下未被處死。

黃金島一生反映的是身分認同的時代悲劇，....他以台籍日本兵的身分參加台共的「二七部隊」，以推翻國民政府為榮；此後，不斷幻想國民政府視台灣為殖民地。所以他以追求台獨為榮，黃金島的告別式都是獨派人士，唯獨一位從北部專程南下前往行禮致敬的馬英九。

張亞中提問，馬英九曾任中華民國總統，是否跑錯場子了。

如今，馬英九被丟鞋「討拍」，蔡正元立即給予答案：「跑錯場子」。

(中時電子報)