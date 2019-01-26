女主播搖屁股蛋 辣秀美腿小蠻腰

三立主播群。（粘耿豪攝）

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周凱（上排左起）、陳宥蓉、吳承翰、許少榛、邱子玲、張珈瑄、徐兆緯、鄧崴。鄭凱中（下排左起）、許貴雅、莊惠琪、魏文元、陳侑廷。（洪秀瑛攝）
周凱（上排左起）、陳宥蓉、吳承翰、許少榛、邱子玲、張珈瑄、徐兆緯、鄧崴。鄭凱中（下排左起）、許貴雅、莊惠琪、魏文元、陳侑廷。（洪秀瑛攝）

三立集團25日晚辦尾牙，席開140桌，員工、藝人共1700多人參加。尾牙由黃豪平、五熊、夏和熙聯手主持，邀請表演藝人包括艾怡良、廷廷及柯大堡、David、香蕉、邵大倫演出「台客電音趴」，八點檔《炮仔聲》演員在百忙中由李燕與陳冠霖帶隊，與陳志強、陳子玄、許鈞鈞、朱紫緹、苗真、林可唯、林書葶等演出唱跳歌舞。

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三立主播群熱舞也讓整場氣氛High到最高點。許貴雅說，平時都利用下班時間回家練，已經練到都會對嘴唱了，自嘲是金魚腦，表演時其實有小出錯，後來聽到其他人說也都有出錯，她才鬆一口氣，自認是勤奮型的，連3年都有上台表演。週六、日主播邱子玲這次站在中間位置很緊張，練習時還一度問老師能不能換位置，其他主播、記者腿都很長，本來想墊增高鞋墊，後來因為會突出鞋子才作罷。

邱子玲透露，為了維持身材，平時中午時段不敢吃便當，男體育主播鄧嵗早上還特地去健身，「他平常練習很不認真，動作看起來很隨便」。鄧嵗在旁解釋，因為自己肢體比較僵硬，看起來才隨便，其實自己很認真。社會記者兼假日主播鄭凱中表示，連3年的尾牙表演，她就跳了2次，去年因為花蓮地震到現場採訪沒參與，羞笑說：「沒有特別做防護措施。」

(中時 )

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