周末和過年逛台北101 型男幫你拍照

2019年01月26日 00:33 中時 郭家崴

今明兩天、初一至初五下午2時至5時，在台北1014樓都會廣場都有型男攝影師可幫忙拍照。（台北101提供）

台北101購物中心即日起至2月17日是過年走春的打卡地標，包括館內品牌年節特色櫥窗、平安豬、甜蜜豬、發財豬、信義長廊的2019TIFA藝術共享時光展、都會廣場裝置藝術等，期間凡於館內任3處打卡熱點拍照，上傳IG並HASHTAG＃101喜迎豬年，可兌換思慕昔雪花冰兌換券。

另，明（26日）和周日（27日）14時至17時期間限定完成上述相同拍照任務並加入[email protected]，即可於4樓都會廣場兌換「豬好運棉花糖」，限量101隻。台北101購物中心營運長朱麗文表示1月至今人潮增加，館內業績雙位數成長；春節北部高端客群較少、外地客較多，目標業績持平。

今年以豬為主題整館裝置，從松智廣場的平安豬、松智大廳的甜蜜豬、信義廣場的發財豬到4樓都會廣場的圓滿豬，再結合品牌櫥窗的設計，總計超過百隻吉祥豬。

去年，101隻金狗來旺春節快閃公益拍賣，7分鐘秒殺，線上捐款2、30萬元，

今年則與財團法人均一文教基金會合作，製作4樓都會廣場的巨型圓滿豬撲滿，共同進行勸募；同時規劃豬年好運集氣熱點，包含金豬報喜、豬事大吉、豬玉滿堂、豬年轉運等四大特色裝置藝術，讓民眾可以互動拍照，這周末2天和初一至初五下午2時至5時在4樓都會廣場都安排型男攝影師，協助拍照攝影，讓民眾輕鬆拍出完美打卡美照。

此外，大年初一至初五年味活動多元，邀請傳藝老師現場獻藝製作結合101大樓造型的春字剪紙窗花、101銅錢造型剪紙杯墊、可愛DamperBaby造型捏麵人、印有Taipei101字樣的豬年手工皮飾，帶民眾回味童年的傳統技藝，並融合台北101意象的巧思，凡憑館內單筆消費滿2000元發票可現場體驗。

另，初一至初三每日上午10時30分至11時，有舞龍舞獅於館內外逗陣，初二及初三備有小小舞獅讓民眾體驗；除夕至初五與KYMCO加碼合作，期間憑101消費滿888元之當日發票到Ionex展區，可參與KYMCO新春特別企畫活動，有機會抽KYMCOIonex車能網電動機車，市價7萬4800元。

台北101購物中心營運長朱麗文表示去年全館舉辦50場活動，交易比數和客單都提升，全年業績145億元創新高，可說是台北百貨業績最高。成長動能來自精品、珠寶和腕表貢獻，去年4月美食街改裝200坪重新開幕，「了凡香港油雞飯．麵」、「思慕昔」與後來進駐的「甘牌燒味」帶頭聚客。

今年5月至8月會再分批改裝美食街，總坪數1200坪，2至4月珠寶腕表像是DeBeers等品牌陸續改裝，1樓RIMOWA撤走會再引進新品牌，由於改裝較多，今年業績目標與去年持平。

(中時 )