性格男星梁瀚名紅布遮「重點部位」引遐想

2019年01月26日 00:43 中時 洪秀瑛

後排左起：姜沛芯、洪于晴、彭郁真、賴靖雯、洪棠、黃怡瑄、陳芷妧、林靖軒。前排左起：張楷奕、梁瀚名。（傳遞娛樂提供）

最正校花女團TUD拍團體照，散發性感萌。彭郁真（左起）、黃怡瑄、姜沛芯、林靖軒。（傳遞娛樂提供）

最正校花女團TUD，姜沛芯（左起）、彭郁真、林靖軒、黃怡瑄。（傳遞娛樂提供）

右為洪棠。（傳遞娛樂提供）

張楷奕（左）和梁瀚名。（傳遞娛樂提供）

梁瀚名以TVBS電視劇《女兵日記》打開知名度，日前他率同門的洪棠、洪于晴、張楷奕、女團TUD等人合拍豬年賀卡。製作單位發揮創意，讓他們以紅布條遮「重點部位」，只露肩跟小腿，感覺像全身沒穿的可愛版團照，很有過年團拜氣氛。

健身有成的梁瀚名，展露8塊肌精實身材，還大方露點，讓同門女藝人看得害羞。身為大師姊的洪棠，近期瘦身有成，花了1個月瘦3公斤，年紀雖不敵年輕小妹妹，但吹彈可破的白皙肌膚及筆直雙腿外加強大氣場，讓師妹們及工作人員驚呼：「薑是老的辣。」

洪棠透露維持肌膚和身材的撇步：「我出門一定會防曬，另一個就是戒糖，因為吃太多甜的東西會讓皮膚不好，最後一個就是多喝水，不要吃太重鹹跟勤睡美容覺；我常去按摩店按小腿，另外就是腿要拉筋才不會有肌肉的產生。」

最正校花女團TUD由彭郁真、黃怡瑄、姜沛芯、林靖軒組成，平均年齡只有20歲，首次大尺度拍攝，黃怡瑄說：「這是我生平第一次穿這麼裸露在棚內走動。」彭郁真大喊：「超18禁的，因為我覺得TUD就是小朋友。」林靖軒則說：「很像某部偶像劇的封面。」姜沛芯則說：「感覺像沒穿，但跟大家一起完成照片覺得很俏皮。」團員們近期也在各領域有所發展，黃怡瑄接下泰國外景主持，林靖軒則參與《娛樂百分百─誕生吧巨星》錄製，TUD更接下大年初二在台南的公開活動，行程滿滿。

剛加入傳遞娛樂不久的戲劇新人張楷奕，有時髦韓系外型，是各大品牌愛用的平面模特兒；他除了在IG上頗有人氣，也時常受邀出席時尚活動。擅長烹飪的他，認真經營拍攝「酒肆煮夫94zufu」頻道教大家做菜。壞壞外型搭配流利的煮菜風格，雖然尚未推出戲劇作品，但已擄獲不少女性鐵粉。今年即將參與戲劇作品拍攝的他，希望今年有更多的電視電影作品可以與大家分享。

(中時 )