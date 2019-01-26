太恐怖！一張圖告訴你噴槍對著人體噴 會出什麼事

噴槍對著肛門噴，即使隔著衣褲，腸子還是噴破了。（圖／翻攝臉書）

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中時電子報
ICU醫師陳志金說，噴槍可以成為致命武器，不能開玩笑。（圖／翻攝臉書）

日前發生一起意外，3歲幼童因為被空氣噴槍噴到而死亡，大家才發現原來噴槍這麼危險，一名加護病房醫師陳志金在臉書PO文舉例警告，把空氣噴槍當作惡作劇道具的結果，可能造成腸子破裂，他同時表示，噴槍只要對著人體孔洞，沒有接觸，也會造成嚴重傷害。

陳志金指出．根據「醫學文獻和國外的新聞報導，噴嘴只需靠近肛門(不必插入)，即使仍穿著衣褲，也能造成腸子破裂」，針對此刑事案件的承辦檢察官要驗噴嘴上的DNA，以確認噴槍有沒有插入小孩嘴巴一事，陳志金有話要說，噴槍不必插入嘴巴，就能造成傷害，「噴槍只要靠近孩童，剛好孩童張口，就有可能造成傷害，噴嘴不一定要插入口中」。

國外對於空氣噴槍的規格及使用，有嚴格規定，加拿大不建議使用或禁止使用空氣噴槍來噴衣服，這些高壓快速的氣體，甚至可能經由「抓痕」、「針孔」，進入體內，罕見的狀況下，也可能進入血管，造成致命的「空氣栓塞」。

更恐怖的地方是，台灣加油站的噴槍壓力為8kg/ cm²，而造成腸胃撕裂只要0.29kg/ cm²，陳志金說，加油站噴槍的壓力是可以造成傷害的27倍，各國對於空氣噴槍壓力各有上限，加拿大是0.7kg/ cm²，美國2.1kg/ cm²。

(中時電子報)

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