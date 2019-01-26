年關將近歹徒覬覦金樓銀行東港警防搶力抗嫌

2019年01月26日 05:02 中時 謝佳潾

東港警分局舉行防搶演練。（警方提供）

東港警分局舉行防搶演練。（警方提供）

鑑於年關將屆，民眾及公司行號現金需求流量大，金融機構及銀樓等場所易成為歹徒覬覦的目標，東港警察分局為強化員警及金融機構員工應變能力及臨場反應，派出41名警力進行防搶暨攔截圍捕演練。

東港警分局指出，演練當日特別邀集轄內各金融機構派代表到「合作金庫商業銀行」觀摩，而演練過程中由2名缺錢染上毒品花用的歹徒，持槍進入銀行行搶，並在現場與被害人及銀行保全人員發生拉扯。

歹徒在逃離現場時還將被害人拖出銀行外，試圖挾持被害人，過程中歹徒趁隙坐上另一接應歹徒所駕駛的小客車往新園鄉鹽埔漁港方向逃逸，當2名歹徒駕車逃至新園鄉新生路段存富造船廠前時，遭警方所設置之攔截圍捕點逮捕。

2名持槍搶匪下車後隨即開槍與攔截圍捕點警方對峙，此時因後方攔截圍捕警力到場，警方遂以優勢警力成功迫使歹徒棄械投降束手就擒。

東港警分局長劉清俊表示，此次舉辦防搶演練，除了讓同仁可以熟悉圍捕勤務運作，更可展現警方維護金融機構安全與保護民眾生命財產的決心。

東港警分局再次提醒民眾注意「錢財不露白」及「小心防詐」，以維護自身及財物安全；另提供貼心服務，如有護鈔需求之民眾或公司行號，可逕向轄區派出所或撥打「110」申請護鈔，本分局將立即派員前往，以保護存提款安全；護鈔範圍以本分局轄區為主，請鄉親多多利用。

(中時 )