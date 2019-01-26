強烈冷氣團襲台！嘉義以北急凍 低溫探10度！南部空品差

2019年01月26日 05:25 中時電子報 林宜靜 ／整理報導 ／整理報導

氣象局26針對嘉義以北16縣市發布低溫特報、18縣市發布陸上強風特報，花蓮縣發布大雨特報。（圖取自氣象局網頁）

強烈冷氣團明晨到 北部轉雨氣溫降

週末出遊天，來看看天氣如何？好天氣才維兩天，今（26日）又有一波強烈大陸冷氣團南下，預估比上一波還要更強、範圍也更大。氣象局也針對嘉義以北16縣市發布低溫特報，北部空曠地區低溫恐下探10度。氣象局也針對18縣市發布陸上強風特報，花蓮縣發布大雨特報。今日南部、金馬地區空氣品質不佳，外出請注意。

冷冷冷！今日強烈大陸冷氣團南下，明日強烈大陸冷氣團影響，北部及東北部天氣寒泠，其他地區早晚亦冷；北部及東半部地區有局部短暫雨，其他地區及澎湖、金門、馬祖為多雲到晴的天氣。

氣溫方面，今日中部以北偏濕冷，北部、東北部低溫約14、15度，其他地區約16～18度，白天北台灣高溫16～17度。入夜起至明日清晨是這波冷空氣影響最明顯時候，嘉義以北及宜蘭沿海空曠地將出現10度低溫。

中央氣象局發布「天氣10日報」，讓民眾從溫度趨勢圖中清楚了解未來天氣的變化。（圖取自氣象局網頁）

中央氣象局也發布「天氣10日報」，提醒民眾未來天氣的變化，預估這波冷氣團到下週二（29日）稍減弱，各地清晨氣溫仍低。從農曆年假假前一天開始（2月1日），又將有另一波冷空氣報到，北台灣又將變為濕冷天氣。

至於民眾關心的空氣品質，受大陸冷氣團挾帶微量污染物移入影響，北部、竹苗、中部、宜蘭、花東空品區及澎湖為「普通」等級，中部以北沿海地區短時間可能達橘色提醒等級；雲嘉南及高屏空品區下風區域因污染累積仍為「橘色提醒」等級，風速增強、擴散條件轉好將可改善，雲嘉南沿海地區因風速較強，可能引發地表揚塵現象。另馬祖、金門受中國東南沿海污染影響為「橘色提醒」等級。

(中時電子報)