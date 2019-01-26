女僕餐廳登科技商場！超萌餐點、動感歌舞一圓主人夢

2019年01月26日 07:10 中時電子報 林宜靜 ／整理報導 ／整理報導

「歡迎回來，主人！」，您是這裡的主人，歡迎您回家！喜歡日本動漫的人，對於秋葉原的「女僕文化」一定不陌生！現在不用到東京，在台北也能享受的女僕的專屬服務，和可愛女僕一起玩電動、拍利得自拍、嘗女僕加工美味餐點與特調，在「台北秋葉原」裡創造出你與女僕的甜美回憶！

《KIRABASE》引進日本秋葉原女僕萌文化，融合宇宙、行星等元素，打造出富科技感的舒適空間。

全台首間進駐三創生活園區的動漫女僕餐廳《KIRABASE》於1月正式營運，引進日本秋葉原女僕萌文化，融合宇宙、行星等元素，打造出富科技感的舒適空間，搭配多樣化的餐點與飲品，女僕用活潑的舞蹈和甜美的笑容，驅散您的疲勞與煩憂，跟著KIRA的腳步走進KIRABASE吧！

女僕餐廳內陳列以KIRA與她的夥伴們作為二次元形象角色的掛畫與女僕們的合照。

來到三創生活園區八樓，首先映入眼簾的是穿著藍白相間，帶著一絲微笑的女僕們和你問好！輕柔的嗓音，瞬間讓人忘了煩憂！富有科技感的餐廳以太空站作為設計概念打造充滿科技感的舒適簡潔空間，桌椅、展示櫃等轉角採圓弧設計，中和科技帶來的生硬，搭配暖色的木質地板，增添回家般的溫馨。

女僕餐廳的水果鬆餅，顏色繽紛料也多，上面還有可愛女僕裝飾。（主辦單位提供）

這裡的女僕都是經過挑選，有小天使、小惡魔、眼鏡娘等類型，她們也有專屬的稱謂，可看胸前的名牌認識她們！女僕們會用「萌」化與介紹特色餐點，和你對應達時也會探下頭，讓身為主人的你清楚看見她們的可愛臉蛋。除了一般服務生的工作，女僕也有定期的歌舞訓練，熱歌競舞都難不倒她們，當然也希望主人能與她們互動。

女僕餐廳提供種類繁多的輕食、甜點與飲料，滿足各種飲食偏好的主人。（主辦單位提供）

KIRABASE提供種類繁多的輕食、甜點與飲料，滿足各種飲食偏好的主人，如果想飽餐一頓，也有簡餐可以提供選擇，其中最具特色的『咖哩豬排蛋包飯』融合女僕們的愛心，會為主人畫上喜歡的圖案或文字，不妨提出高難度挑戰女僕的手藝。

「咖哩豬排蛋包飯」女僕們會貼心的為主人畫上喜歡的圖案或文字。

甜點與飲料中也有許多與女僕互動的餐點，『粉色軟萌星球聖代』要與女僕一起施小魔法注入愛的魔力，猶如作實驗的『宇宙能量藥水』則是由你親自調配出屬於自己的宇宙能量，大玩手作搞創意。

喝一杯女僕特調！加上魔法讓你忘卻煩憂！

KIRABASE另一個重頭戲便是豐富的周邊服務與活動，活動分成常態舉辦的晚間活動與期間限定主題活動。可指定你喜歡的女僕，和她玩遊戲，如「鱷魚牙齒」玩具，每一個人按一次，如女僕按到鱷魚會震動，就代表女僕輸了，身為主人的你即可獲得小禮物。

和可愛女僕一起玩遊戲！比賽「鱷魚牙齒」誰讓鱷魚發出尖叫聲，就能分輸贏。

每周一晚上為電玩之夜，可以跟女僕挑戰電玩遊戲，奪冠還有小獎品紀念，雙周三晚間的DOKI DAY則有免費的女僕表演可以觀賞，點時段限定表演專屬甜點還可以跟女僕玩小遊戲，獲勝將獲得女僕桌邊特調，欣賞女僕在桌邊為你調製飲品。未來KIRABAS也將規劃場地租借、邀約表演、親子手作等活動，讓更多人認識女僕文化。

(中時電子報)