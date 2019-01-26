01／26三大報頭版要聞

2019年01月26日 07:15 中時電子報 綜合報導

◎中國時報

3年1次的勞保精算報告曝光，勞動部昨（25）日證實，初步報告結果確定勞保基金會在2026年破產，比之前預期提早1年。對此，學者警告，若再不改革，只剩下7年的時間就要破產，到時誰執政誰就頭大。

蔡英文總統昨赴中科院慰勉「系統製造中心」同仁，蔡總統致詞時強調，中科院必須在確保品質的前提下，加快天弓三型飛彈、雄風三型飛彈等生產速度。

高雄市長韓國瑜25日就職滿月，宣布開春3件喜事，首先是上任後房市熱絡、市場交易蓬勃，還有1500台重機車隊來拚觀光、廢輪胎收購廠捨台南轉到高雄投資15億元。他說，高雄百年難得一見受各方矚目，相信2019年起會越來越熱、富庶，來的人也越來越多。

高雄市長韓國瑜妻子李佳芬日前因代表出席做公益，挨批「外戚干政」，她25日再度現身高雄長庚醫院「心療癒藝術饗宴」活動，關心癌症治療議題。她表示，社會各角落需要每個人多點付出，不會因為部分雜音就退縮，該做的還是會去做。

◎旺報

在大陸國務院副總理劉鶴即將於月底訪美展開新一輪貿易談判的前夕，美方又澆了一盆冷水。美國商務部長羅斯（Wilbur Ross）表示，「貿易是很複雜的，我們有太多的議題要談，雙方在距離達成解決方案還有很長的路（miles and miles）要走。」北京的《環球時報》則宣稱，中國準備圍繞孟晚舟案打一場「持久戰」，而中國對美加的報復行動也是「不留懸念」。

在中美談判前夕，美國國會議員提出新《美國對等貿易法案》（The United States Reciprocal Trade Act），希望增加總統在貿易談判和加徵關稅上面的權力，白宮對此表示歡迎。一般了解，這項法案主要是針對大陸，為美方增加談判籌碼。

「華為和中興對美國的國家安全構成了嚴重和長期的威脅，隨著5G技術的出現，這種威脅呈指數級增長……」中美科技冷戰風起雲湧，美國一所大學國家安全研究所當地時間24日發布報告劍指大陸科技巨頭華為和中興，並呼籲美國政府對這兩家公司採取行動。

中共總書記習近平於2日發表對台講話、4日下達全軍開訓動員令後，共軍對台軍演動作頻頻，不但才剛連續於22、24日頻繁實施繞台遠海長航訓練。央視又於25日報導指出，對台主力的東部戰區集團軍「對台一線部隊」已開啟了新年度訓練大幕。

◎工商時報

外資啟動空單回補潮及轉為強力買超的操作策略下，台股即將重返萬點！統一投信董事長黎方國表示，此波漲勢不容輕忽，投資人要有抱股過年的打算，包括中信金、緯創等外資力挺的個股是優先名單。

因應春節前資金緊俏，中國人行近期寬鬆動作不斷。繼1月4日宣布全面降準1個百分點釋放人民幣（下同）1.5兆元資金後，人行25日根據定向降準標準，再向通過考核的金融機構定向降準0.5或1.5個百分點，共釋出長期資金2,500億元。1月份以來，連同史上最大規模的逆回購（附賣回），已釋出資金逾3兆元。

英特爾24日公布去年第四季營收不如預期，主因是資料中心晶片需求成長減速。該公司針對今年第一季發表的營收及獲利預期也雙雙低於分析師預期，呼應德儀及意法半導體等同業的預警。

在新、舊曆年交替之際，台北市美國商會和德國經濟辦事處分別發布「2019商業景氣調查」，以及「2018德商在台商業信心調查報告」。儘管這兩份調查報告，一個是著眼於對2019年台灣商業景氣的前瞻，另一個則是回顧2018年德商在台經營績效滿意度，但不論是前瞻抑或回顧，在時間軸上其實是前後串接。同時包括美商和德商，這些外商遠渡重洋來台投資經營，在商言商，自然是期盼除了能夠獲利，最好還能好上加好。從而，台灣營商環境的良窳，自然也就成為這些外商關注的焦點。

(中時電子報)