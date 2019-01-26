被爆打橫停車擋2車道 哈孝遠嗆「次等公民沒資格拍我」

2019年01月26日 07:34 中時電子報 蘇士亨

前籃球員哈孝遠轉型當藝人，人氣高漲的他是許多節目的常客，不過卻被爆料與人在劍潭站附近發生行車糾紛，甚至嗆對方「你這種次等公民，沒資格拍我」，事件曝光後引發網友議論，對此哈孝遠事後也做出回應。

根據網路社團「爆怨公社」指出，有網友爆料昨晚8點30分左右，哈孝遠在劍潭站附近把車打橫擋到2個車道，並與一位車停在停車格的人士爭吵，當時他好意提醒哈孝遠會擋到後面的人，未料哈孝遠卻置之不理，因此便開始錄影存證，未料卻被反嗆：「你這種次等公民，沒資格拍我，也沒資格po到網路」，這讓該網友不滿PO網爆料，怒斥：「藝人就可以隨便這樣污辱人嗎」？

根據《聯合報》報導，哈孝遠還原當時狀況，他帶著老婆外出去吃飯，停車時看到路邊停車格有位子，迴轉要停車時，一輛車從後方直接開進車格內，而提早下車的老婆站在那，對方仍繼續開，逼得老婆往人行道上跳，後來去跟對方理論，爭執到一半後發現被第三方錄影，甚至被指控影響交通，當時他回覆：「你不知道我在處理糾紛嗎?你的車也停在黃線上，憑什麼拍我」？這時對方稱黃線可以停，哈孝遠則指出「黃線是給人臨停的，而且該閃黃燈」。

至於被網友指控罵出「次等公民」四個字，他澄清絕對沒有說出這4個字，自己當時的話是「像你這種人這樣憑什麼拍我」，事後冷靜思考後，也認為該網友行為沒有錯，因為遇上交通糾紛時，錄影存證的動作是對的，此外也強調當時沒想跟人吵架的意思。

(中時電子報)