「出嫁女兒不能分」 3兄妹只有哥哥獲房產？

2019年01月26日 08:07 中時電子報 黃眉青 /綜合報導 /綜合報導

現在社會觀念開放，爸媽不管是生男還是生女，都將孩子視為自己的寶貝，但對一部分的人而言，重男輕女的觀念仍無法根除。一名女網友抱怨，她給父母孝親費，卻換來爸爸重男輕女，想將房子獨給哥哥，讓她心碎不已。

這名女網友在PTT發文表示，日前她回家見到媽媽怒不可遏，才知道爸爸又想要將唯一的房子過戶給哥哥，女網友說，哥哥租在外面，從不給家裡錢 還會一直跟爸爸借錢不還，而哥哥最近剛結婚，開銷龐大，想必獲得房子後，很快就會轉賣房產，到時她跟妹妹、媽媽落得沒地方住的下場。

女網友說，她跟妹妹適逢適婚年齡，為家裡負出很多，不僅給父母孝親費，平日都是她陪父親返鄉、出遊、做飯，卻換來父親重男輕女，頻頻問女網友何時要出嫁。而媽媽堅持要讓3名子女均分房產，爸爸卻不願意，讓女網友心痛說「女兒真的不重要」

網友意見兩極，同情原PO境遇的一方認為「需要女兒時觀念不傳統，遺產觀念卻很傳統」、「母女要自立自強，重男輕女真的很噁心」、「叫媽媽訴請離婚分財產」，質疑的一方則指出「為什麼要管家人財產怎麼分 靠自己不行嗎？」、

「講難聽一點，那是你爸媽的錢，怎分是他們的權利。」、「現代女性獨立自主 薪水很高 都自己買房,沒分到房子沒差」、「狠不下心，就自己的錢存好，家用、所有花費都向妳爸拿錢」。

(中時電子報)