韓國瑜出現情敵？李佳芬坦承理想男性是他

圖為李佳芬25日出席高雄大遠百威秀影城《老人與槍》首映會。（采昌國際提供）

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中時電子報
/綜合報導

韓流崛起，高雄市長韓國瑜一舉一動受矚目，妻子李佳芬也頗受民眾歡迎，成為公益團體或藝文活動力邀對象。她昨日出現在電影首映會上，大方坦承美國老牌巨星羅勃瑞福，就是自己心目中理想的男性。李佳芬笑稱，韓國瑜重要性應該也不相上下，只是頭髮少一點。

韓國瑜上任後公務繁忙，其實李佳芬行程也不少，雖外界有人批她干政，但她除了更小心謹慎，仍不避諱出席公開活動。她25日受邀作為神秘嘉賓，參加高雄大遠百威秀影城在《老人與槍》首映會，讓參加的民眾興奮大喊「佳芬姐好」。

中評網報導，李佳芬受訪時提到，她比較鍾意的心目中偶像，反而是老牌巨星羅勃瑞福，也就是該片的男主角。她說，年輕時被他的氣質跟演技吸引，還有當時那一頭金髮帥氣的樣子著迷。

李佳芬對勞勃瑞福如數家珍，她看羅勃瑞福的第一部電影，就是他和芭芭拉·史翠珊在1973年主演的《往日情懷》浪漫愛情電影，電影主題曲The Way We Were也相當經典，旋律歌詞美到不行，甚至還去找了1969年上映的美國西部電影《虎豹小霸王》來看，塑造羅勃瑞福在自己心目中的地位。

羅勃瑞福不僅演技出眾，也執導過膾炙人口的電影。李佳芬說，他執導過布萊德彼特主演的影片《大河戀》，相當有內涵。媒體問她，羅勃瑞福是不是理想中的男性？李佳芬說，對呀。再被追問那韓市長？李佳芬笑說，應該也不相上下，只是頭髮比較少一點。李佳芬幽默的回話，讓現場笑聲不斷。

(中時電子報)

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