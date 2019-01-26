分局長親拜訪金融機構 維護提款安全好窩心

2019年01月26日 10:11 中時 陳世宗

農曆春節將至，警方108年加強重要節日安全維護工作自1月28日起至2月12日止！台中市政府警察局第六分局為強化金融機構防護能力，維護民眾存提款安全，除編排警力加強守望及密集式巡邏各銀行行庫維護安全；第六分局長陳武康更率領分局各級幹部於1月24日主動拜訪轄內各金融機構業者，展現維護治安的決心，也藉以聆聽瞭解民眾的需求。

警方指出，此次拜訪除感謝業者平日協助警方打擊詐欺犯罪抑或是對於社區治安維護的支持外，更向在場民眾發放宣導品及護鈔小卡片、海報，提醒民眾警察機關於春節期間提供護鈔／(外僑)舉家外出安全維護的貼心服務，只要民眾有需要，隨時可撥打護鈔／(外僑)舉家外出專線，祈能讓民眾快樂安心過好年。

在場民眾收到實用的文宣品感到很開心外，對於手裡拿到的護鈔服務小卡片，也感受到警察對維持治安平穩的用心及決心。

第六分局長陳武康表示，第六分局轄內金融機構(銀行、郵局、農會)多達69家，春節期間民眾及金融機構的安全維護工作，並不會因假期而有所中斷。尤其過年期間民眾存提款較多，行庫補鈔及運鈔也會增加，因此特地加強宣導警方護鈔服務，以避免民眾因提領或運送大量現金，遭不肖人士覬覦，伺機行搶(竊)。

(中時 )