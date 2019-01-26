驗票累死女科長？「討厭丁守中」的律師也看不下去

2019年01月26日 09:19 中時電子報 黃眉青 /綜合報導 /綜合報導

國民黨台北市長落選人丁守中聲請驗票，結果輸台北市長柯文哲更多，再提選舉無效之訴，然而驗票後傳出憾事，台北地方法院負責調度驗票書記官的林姓女科長疑因積勞成疾，驗票期間暴瘦8公斤，23日病逝。對此，自稱不喜歡丁守中的律師林智群也說，書記官之死怪丁守中，對丁不公平！

針對林姓女科長疑似驗票積勞成疾病逝，丁守中強調，驗票總共七個工作天，每天上午九時到十二時半，下午一時半到五點，均依正常上班時間，他嚴正聲明，週刊報導驗票累死人之說過於牽拖，有違新聞媒體報導倫理。

對此，律師林智群提出幾點質疑，他指出法院工作壓力本來就大，特別是年底趕結案更是如此，驗票程序一次出動多名法官書記官，總共花了8天驗票，一天需要50組法官書記官，以台北地院170多名法官來算，人力更是雪上加霜。

林智群也說，這件事情沒辦法怪丁守中，因為法律（選罷法）規定，要在投票後7日內聲請查封選票，查封選票後20天內要完成重新計票，而11月24日投票，11月25日查封選票，重新計票都一定要在12月份完成的。林智群說，丁守中並非故意找法院麻煩，他只是依照法律規定要求驗票，不然他的權益會受損！

林智群最後提到，他雖然不喜歡丁守中「但把書記官死亡的事情怪到他身上，對他並不公平！」

(中時電子報)