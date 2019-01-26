用錯方式舒壓 毒果汁粉當提神飲料GG了

2019年01月26日 10:08 中時 陳世宗

洪姓男子把毒品卡西酮果汁粉包飲料，拿來提神舒壓，警方在他車內查獲二級毒品卡西酮果汁粉包及三級毒品K他命，洪男才坦承自己因工作壓力大，把卡西酮果汁，當能量飲料飲用。

保安警察大隊第一中隊黃中隊長等4名員警，於日前晚上19時許，巡邏經過台中市西屯區環中路，發現自小客車未依規定開啟頭燈違規行駛，形跡可疑，員警趨前勸導盤查，車上駕駛洪男（22歲），員警請其開門下車接受盤查時，發現洪男心虛，神情異常慌張，眼神飄忽不定。

警方在車內聞到濃濃的K他命味，員警直覺有異，在其車內查獲三級毒品K他命4包(毛重11.7公克)、二級甲基卡西酮毒品果汁粉包6包(毛重54.1公克)；員警當場以毒品試劑檢測後，均呈毒品陽性反應，洪男才啞口無言，承認自己有吸毒的情事，並稱自己因工作壓力大，把卡西酮果汁粉包，拿來提神舒壓，當作能量飲料在飲用，才會染上吸毒惡習。

警訊中，洪男感到相當後悔，警方也勸誡洪男為了自己的身體健康不要再碰毒品了，全案依違反毒品危害防制條例罪嫌移送法辦。

警方指出，108年加強重要節日安全維護工作期間：自108年1月28日22時起至2月11日24時止，為期15日，保安大隊將持續落實線上巡邏勤務，加強攔檢掃蕩非法槍彈、毒品等犯罪，展現維護本市治安的能量與決心，以淨化治安，共同維護轄區安全，希望給民眾一個【治安平穩】、【交通順暢】、【民眾安心】的快樂年假。

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(中時 )