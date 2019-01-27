誘姦猥褻多名男童 戀童狼歐陽大智被判刑22年

示意圖，非當事人。(達志影像)

友善列印
中時

有性侵男童前科的男子歐陽大智，雖曾經入獄接受強制治療仍然無效，出獄後他利用幫友人接送男童放學的機會，將男童帶回住處性交並拍攝性愛照，分別在前年、去年各判刑11年、12年定讞，高檢署檢察官日前聲請定執行刑，高院以歐陽大智涉犯強制性交、猥褻49個罪，裁定應執行22年徒刑。

歐陽大智10餘年前在台北市信義區擔任豪宅保全，藉幫人照顧男童之便，趁5名男童午睡時加以猥褻並拍裸照，被判刑4年6月確定，入監服刑。

2014年歐陽大智刑滿出獄，在新北市新店區認識1位單親媽媽，又藉照顧她2名幼子時性侵、拍裸照，2017年最高法院判刑11年定讞，歐陽大智入監服刑。

但檢警過濾在他家搜出的大批照片檔案，有男童局部特寫、一般裸照、睡時裸照，還有歐陽大智與男童接吻、舌吻照片，甚至有男童裸身躺在歐陽大智鼠蹊部的照片，檢警比對臉孔，確認另有其他4人受害，受害者最大的是8歲，最小的是4歲。

北檢認為，歐陽大智2014年5月到9月誘姦、猥褻4名男童，將男童帶到住處性侵，再以相機拍攝男童裸照存在電腦裡，建請法官重判。法官審理時，歐陽大智否認犯罪，辯稱「我是與他們嬉戲啊！」，辯護律師還稱那是一般大人與小孩子的互動，法官不採信。2018年最高法院再判處歐陽大智12年徒刑定讞。

高檢署因歐陽大智性侵男童，各被判刑11年、12年定讞，日前向高院聲請定執行刑，高院以歐陽大智涉犯強制性交、猥褻等49個罪，裁定應執行徒刑22年。

★請尊重身體自主權！請撥打113、110

(中時 )

首例！陸客帶火腿腸入境被罰20萬… 影》控唐鳳家暴 女友po文再酸：…

推薦閱讀

發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
  • 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
  • 請不要刊登與主題無相關之內容
  • 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
  • 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
  • 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
  • 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
  • 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
  • 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。