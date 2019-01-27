誘姦猥褻多名男童 戀童狼歐陽大智被判刑22年

2019年01月27日 07:19 中時 陳志賢

有性侵男童前科的男子歐陽大智，雖曾經入獄接受強制治療仍然無效，出獄後他利用幫友人接送男童放學的機會，將男童帶回住處性交並拍攝性愛照，分別在前年、去年各判刑11年、12年定讞，高檢署檢察官日前聲請定執行刑，高院以歐陽大智涉犯強制性交、猥褻49個罪，裁定應執行22年徒刑。

歐陽大智10餘年前在台北市信義區擔任豪宅保全，藉幫人照顧男童之便，趁5名男童午睡時加以猥褻並拍裸照，被判刑4年6月確定，入監服刑。

2014年歐陽大智刑滿出獄，在新北市新店區認識1位單親媽媽，又藉照顧她2名幼子時性侵、拍裸照，2017年最高法院判刑11年定讞，歐陽大智入監服刑。

但檢警過濾在他家搜出的大批照片檔案，有男童局部特寫、一般裸照、睡時裸照，還有歐陽大智與男童接吻、舌吻照片，甚至有男童裸身躺在歐陽大智鼠蹊部的照片，檢警比對臉孔，確認另有其他4人受害，受害者最大的是8歲，最小的是4歲。

北檢認為，歐陽大智2014年5月到9月誘姦、猥褻4名男童，將男童帶到住處性侵，再以相機拍攝男童裸照存在電腦裡，建請法官重判。法官審理時，歐陽大智否認犯罪，辯稱「我是與他們嬉戲啊！」，辯護律師還稱那是一般大人與小孩子的互動，法官不採信。2018年最高法院再判處歐陽大智12年徒刑定讞。

高檢署因歐陽大智性侵男童，各被判刑11年、12年定讞，日前向高院聲請定執行刑，高院以歐陽大智涉犯強制性交、猥褻等49個罪，裁定應執行徒刑22年。

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(中時 )