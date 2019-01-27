美術老師的課後輔導…竟是「鳥頂」女學員

示意圖。(達志影像)

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中時

劉姓美術老師被控在美術班下課後，假藉了解女學員學習目的，獨留女學員討論，強行對女學員親吻臉頰、3度喇舌，還以勃起下體磨蹭她大腿，事後劉男雖與受辱女學員和解，但對方拒絕給劉緩刑。台北地院依強制猥褻罪判處劉徒刑6月，得易科罰金。

判決指出，劉男在台北市某美術班擔任美術老師，2016年4月間，趁美術課下課時，假藉欲了解女學員學習目的為由，要求對方留下討論。女學員遂將隨身包包放置教室後方桌子上，但劉趁她放包包時，將教室門關上，隨即伸手抱住她，親吻她臉頰、嘴巴喇舌。

劉見女學員欲反抗，以右手將她頭部壓制於其左肩，並以左手在她上背部至臀部游移撫摸；女學員將頭轉開，身體往後靠，以防止劉親吻，劉強將她頭部扳正強吻喇舌，女學員身體左右扭動、往後靠試圖掙扎抵抗，劉仍以勃起之生殖器，隔著牛仔褲磨蹭她左大腿。

女學員因驚嚇過度不敢動，劉持續親吻她嘴唇喇舌後才放開。女學員等劉鬆手後隨即拿起包包衝出教室離去。事後女學員報警處理。

法院審理時，劉認罪且與被害人和解，法官審酌劉對被害人造成身心傷害，迄今仍未獲被害人宥恕，甚至被害人透過律師表示希望不要給劉緩刑，法官依強制猥褻罪判處劉徒刑6月，得易科罰金18萬元，全案可上訴。

(中時 )

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