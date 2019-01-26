福容大飯店推出五星級豪華年菜 波士頓龍蝦澎派上桌

2019年01月26日 10:51 中時 陳世宗

農曆春節進入倒數，除夕圍爐重頭戲往往讓媽媽們傷透腦筋，福容大飯店麗寶樂園店貼心推出五星級除夕圍爐饗宴，除夕提供中式、西式、日式三種選擇，10人1萬2888元＋10％起，還有精彩表演可以看，小家庭也免煩惱，6人8,888元＋10％起，全家圍爐輕鬆吃年菜。

樂園店表示，除夕圍爐宴自12月1日推出，訂位達9成，加上今年9天連假，許多人會趁勢把安排長時間旅遊活動，圍爐宴專案既能吃的開心，也能玩得盡興。樂園店提供三種圍爐餐廳選擇，芙蓉廳中式圍爐饗宴，10人1萬2888元＋10％起，獨享新春圍爐表演節目─全家福幸福相印拍貼機、古早味棉花糖DIY等趣味互動，還有樂團演唱、抽大獎、魔術表演、奇幻泡泡秀等精彩內容；福粵樓中式圍爐宴席，6人8,888元＋10％起，還加碼果汁無限暢飲。

福粵樓主廚張鈺昀首推「福容美饌喜迎春開味拼盤」：紹興醉蝦，以白蝦、花雕酒、紹興酒，及嚴選多種中藥材泡製而成，冰製三天後，酒香濃郁，鮮嫩彈牙；掛爐烤鴨，採用櫻桃鴨，主廚秘製香料塗勻表面，掛爐烘烤至表皮紅酒色澤，皮脆肉嫩；香烤烏魚子，表皮烤至焦香，搭白蘿蔔、蒜苗，入口香醇綿密；五味軟絲，選用現流新鮮軟絲，加上主廚特製五味醬，鮮味滿滿；家鄉口水雞，挑選在地放生土雞，加上特製花椒油、芝麻醬、蠔油等醬料，入口香而不麻，滋味清爽；台式滷豬腳，嚴選肉質與膠質多的豬後蹄，放入老滷汁滷製金黃透亮，嚼進口中Ｑ彈、膠質豐富。

「銀絲金蒜蒸波龍」，最底層舖上粉絲增加清爽口感，在放上新鮮波斯頓大龍蝦，淋上特製蒜蓉醬及與魚露提味，口感紮實，紅通喜氣。「一品百花釀烏參」，挑選原條臺灣刺參，加入新鮮蝦泥，豬後腿肉打成漿，鑲在海參肚，淋上瑪瑙琉璃芡汁；「蟲草蛤蜊燉鳳凰」，以老母雞、火腿熬高湯八小時，再將蛤蜊與嚴選后里在地小農童子雞，以黃金蟲草蒸三小時後，口感濃郁、回甘。「黑金芝麻流沙包」，雨花石紋路的外皮，以特選台中大肚山芝麻打成芝麻粉，加入鮮奶油及花生醬入餡，口感綿密又香濃。

J棧居酒屋日式圍爐饗宴，6人8,888元＋10％起，主廚王駿華手路菜「紅燒海鮮貴妃雞」，嚴選台灣小土雞，以滷汁燉煮1小時，淋上海鮮羹，鋪上鮑螺片，滿滿鮮味，是過年必吃的吉祥菜。還有西式自助百匯可選擇，田園咖啡廳推出除夕晚餐成人1,288元＋10％起、小孩788元＋10％起，且於花博期間以花入菜，皆嚴選在地食材，此外春節期間再加碼，除夕至初四晚餐每人加贈半隻「荷蘭醬焗龍蝦」。

除夕外的春節假期用餐免煩惱，初一至初六，福粵樓、J棧居酒屋，推出4~8人組合餐2,999元＋10％起，個人套餐1,288＋10％元起，多樣化選擇，來麗寶渡假區踏春，享用五星級年菜。

麗寶樂園渡假區是離花博最近的遊樂聖地，從今年1月1日開始，全國12歲以下兒童可免費逛花博政策，增進遊客住房意願，樂園店自2月2日至2月9日推出「迎春賀喜諸事吉麗寶春節」住房活動，兩天一夜8.999元起，包含精緻雙人房一晚，田園咖啡廳自助早晚餐、花博一日門票、天空之夢-摩天輪搭乘券、探索世界雙日門票，房客還可憑同樂券兌換「花博貼心包」，包含了活動扇、濕紙巾包等，暖心陪你樂遊花博。

此次特別打造全台唯一限量會動的AR花博主題房，只要加價2,000元就可輕鬆入住，掃QRCODE可以看到可愛石虎跟您打招呼，花博展區及週邊景點介紹，寓教於樂一次滿足。更多詳情請上飯店官網或撥訂位專線04-25571366轉8320福粵樓、轉8321田園咖啡廳、轉8322J棧居酒屋；或撥訂房專線04-2559-2888。

(中時 )