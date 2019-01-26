逛燈會必吃美食！超狂火燒黑鮪魚上桌

阿榮坊風味海鮮推「台灣燈會 30 周年限定餐」，包括火焰黑鮪魚嫩松阪等，都是在定限量美食。（圖/戴安瑋攝）

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中時電子報
金字塔櫻花蝦飯。（圖/戴安瑋攝）

2019台灣燈會即將在屏東東港登場，觀光局西拉雅國家風景區管理處結合地方餐飲業者，推「台灣燈會 30 周年限定餐」，由「東港三寶」櫻花蝦、鮪魚和油魚子領鮮，即起上菜，正式開賣，包含阿榮坊風味海鮮、百味海鮮等 19 家餐廳，準備澎湃海鮮款待饕客，每人最低 500 元有找。

屏東縣政府表示，台灣燈會將舉辦30周年，首度在屏東舉行，除了主燈區，還有東港小燈區，各有特色外，還配合十大遊程、各地美食，絕對讓民眾、外國觀光客驚艷。

觀光局副局長陳淑慧說，台灣燈會處處是亮點外，還有特定美食，屏東是我們農漁特產最多也最鮮的地方，台灣民眾耳熟能詳外，更希望國際旅客知道，旅行中吃是美好回憶之一，「台灣燈會 30 周年限定餐」好吃外，菜單有中、英、日文，讓國際遊客點餐時也能看懂。

東港三寶之一的油魚子（右）拼飛魚卵香腸。（圖/戴安瑋攝）
東港魚翅鮮丸湯。（圖/戴安瑋攝）

阿榮坊風味海鮮業者說，台灣燈會首次在屏東舉行，阿榮特推燈會限定美食，將東港三寶入菜，其中金字塔櫻花蝦飯、火焰黑鮪魚嫩松阪、油魚子拼飛魚卵香腸等10道，約8至10人份，只要5000元，非常優惠，又一次滿足所有遊客的味蕾。由於是限定美食，須提前3天預訂。

觀光局表示，屏東東港以漁業為主，全年漁貨價值超過新台幣 30 億元，高居全國第 2 名，尤其「東港三寶」櫻花蝦、鮪魚和油魚子享譽全台。此外，東港也是迎王平安祭典所在地，及赴小琉球的出海口，加上風景優美的大鵬灣、 2019 台灣燈會燈區，準備好要用美食迎接各方遊客的到來。

(中時電子報)

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