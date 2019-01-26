高雄路平新聞背後 朱學恒指這是一場藍綠殊死戰！

2019年01月26日 10:13 中時電子報 陳弘美 /整理報導 /整理報導

高雄市長韓國瑜日前視察中崙二路刨鋪工程，養工處人員表示此路已足足24年沒改善，意外引起藍綠雙方輿論攻防戰。對此，宅神朱學恒表示，九合一選戰結束，另一場選戰才剛開始。2020選戰，藍營要攻下高雄，綠營要死守大本營，殊死戰已經開打。

朱學恒於政論節目《關鍵時刻》上表示，台北已不可能柯綠合作，高雄又綠地變藍天，一路剩下桃園、台南、屏東。民進黨這次會面臨史上最大的危機。而總統和立委大選是同時舉行，只要是總統票數過半，立委就會過半。

而這次總統大選，最受注目的就是高雄。朱學恒指出，高雄立委席次共八席，在2020選戰中，會是國民兩黨最慘烈的巷戰。國民黨如果要翻轉高雄，不但要拿下立委席次，更要把整個票倉重新納為己有，因此國民兩黨將會在高雄白兵戰到最後一兵一卒，否則雙方都沒有勝績。

而藍綠雙方已經開始在媒體戰攻防。朱學恒表示，現在選戰才剛開始，所以九合一選戰後，所有的重兵，不管在網路上、在地方上，全部都留在高雄，開始攻防。現在這條鳳山中崙二路，就是藍綠巷戰的一個重要會戰點。

朱學恒再指出其中緣由。第一個，新聞先由高雄市政府出來，說到鳳山中崙二路去刨路，發現這是一條高齡道路，24年沒有重新鋪過，讓網友驚呆。沒想到新聞出來之後，有一股力量反擊，某粉絲團直接拿公文來打臉，說這條路去年已經鋪過了，但網友批評，如果去年就鋪過，怎麼路還是這麼爛！但有網友去搜尋Google地圖表示，某粉絲團說去年鋪的路，怎麼跟韓市府鋪的路不一樣，更抓出沒鋪那條路的緣由，可能跟里長兩個國民黨，一個無黨籍有關，民進黨好意思打臉？

朱學恒表示，一條鳳山中崙二路，藍綠雙方攻防都可以搞成這樣。這表示高雄已成為藍綠兵家必爭之地，所有的媒體焦點都已經在高雄，高雄已成為2020大選最重要的戰區。

(中時電子報)