偏鄉再現風華 青年傳承石墻村的草編工藝

2019年01月26日 11:25 中時 林志成

為讓苗栗公館鄉石墻村的草編文化得以延續，一群外地來的青年組成「青履客」團隊，向教育部青年署申請青年社區參與行動2.0Changemaker計畫，發起石墻新生活運動，提出的行動方案不僅獲得行動金的支持，更得到績優團隊競賽銅獎的肯定。

位在苗栗縣公館鄉的石墻村，以前是生產草鞋的產地，曾享有草鞋庄美譽。如今草鞋已被塑膠鞋取代，加上村內青壯人口多數到外地就業，在地產業也面臨失傳。

「青履客」團隊成員5年前在參與苗栗石墻村內老農採收紅棗活動中陸續結識，他們受石墻村特有的草編技藝及石墻文化感動，租下苗栗公館鄉一處共同空間，一同生活與工作。

為吸引更多青年參與，團隊近年透過各種管道找尋外地青年以打工渡假方式，體驗採收紅棗，共同協助解決石墻老農產季採手短缺的問題，並利用打工期間共同生活的機會，傳遞石圍墻特殊的墾拓生活方式與其精神價值，給更多來短期居住的「履」客。

107年青履客向青年署提出「墾拓計畫-編織石墻新生活」計畫，透過田野調查及與耆老訪談，將草編的發展緣起完整進行紀錄，同時團隊也舉辦墾拓編手培訓活動，帶領參與民眾認識及體驗石墻稻草編織的手工藝文化。

除此之外，團隊也邀請在地居民參加「新石力集體創作營」，共同發想、創作及編織象徵在地意象的草編物，期望建構墾拓的新生活模式，將草編重新融入在現代的生活，塑造石圍墻庄的文化形象。已滿兩百年歷史的石墻墾拓文化，在新一代青年進駐之下，產生了新的文化連結與激盪。

青年社區參與行動2.0Changemaker計畫鼓勵青年運用創意活化在地，107年共計協助18個於全臺灣各地的行動團隊，透過提供青年行動金，協助青年深入在地，以自身專長看見在地需求，往Changemaker的道路上前進。

(中時 )