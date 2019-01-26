花蓮青年安心住宅再復工 花縣府：明年一定全數完工

2019年01月26日 11:40 中時 張祈

花蓮縣政府推動買斷式青年安心成家住宅，7棟建築開工1年多，即遭代理政府以「繳納金不到2成」為由裁示停工，新縣長徐榛蔚上任後，本月8日宣布全數復工，預計年後開放已繳納訂金戶參觀預售屋，昨針對逾500名未繳納戶舉行說明會，並延長2星期繳納時間，建設處長鄧子榆強調，青年住宅明年一定會全數完工。

青年住宅總計809戶，總工程費逾22億元，扣掉109戶作為徵地時優先承購戶或拆遷安置戶等，開放600戶住宅、100戶店面共700戶分別以售價250萬、320萬開放民眾申請購買，4年前開放登記抽籤，共有4705戶登記，但中籤戶繳納訂金狀況不理想，訂金從50萬降低至10萬元，繳納人數仍不到2成，甚至在去年10月遭代理政府裁示停工。

去年裁示停工期間，正值中籤戶繳納訂金時間，花蓮縣政府陸續接獲民眾反應「不知道該不該繳納」而錯過繳納時間，徐榛蔚上任後，再次宣布青年住宅復工，並延長中籤戶訂金繳納時間至2月21日。

花蓮縣政府昨針對未繳納戶舉行說明，針對工程進度、貸款資訊等進行說明，現場約有約20名中籤戶到場，建設處長鄧子榆指出，目前A棟已完工，預售屋預計年後開放繳納戶參觀，B、C棟也接近完工，F、G棟正在復工，目前進度34％，超越預定進度４％，強調７棟建築明年一定會全數完工，施工品質也絕對沒問題。

說明會中，不少中籤戶關心目前施工狀況，附設衛浴設備、廚具品牌、交屋後保固時間等問題，也擔心會不會再有停工、賣不完的疑慮，建設處首次公布完工裝潢照片，並再三保證一定會全數、如期完工，至於後續交屋後保固問題，將於簽約後研擬契約書。

鄧子榆指出，目前住宅繳納訂金戶數為155戶、店面為34戶，分別還有445戶、66戶尚未繳納，訂金繳納期限延長2星期，若未能在期限內繳納，將由第二批備取戶遞補，目前也同步進行備取戶、申請戶資格審查，而繳納戶關心的住屋狀況，也將在年後安排繳納戶前往參觀。

(中時 )