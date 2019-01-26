夜歸或早起請小心！ 今晚至明晨挑戰10℃

2019年01月26日 10:54 中時 廖德修

氣象局表示，今（26）日清晨起強烈大陸冷氣團南下，氣溫下降，清晨平地最低溫出現在南投中寮的8.2℃，局屬氣象站則以嘉義的11.5℃最低。北部及東半部有局部短暫雨，北台灣高溫僅16、17℃，中南部及花東約20至25℃。今晚起至明天清晨是最冷時段，嘉義以北及宜蘭沿海空曠地將出現10℃左右的低溫。

對此，氣象局發布了低溫特報，嘉義以北及東北部沿海、空曠地區及金門、馬祖將出現10℃低溫，農漁養殖業及山坡地作物須嚴防寒害，範圍包括本島與離島的16個縣市。除了天冷，東北風也偏強，氣象局也對除了台北、嘉市、南投、高雄以外的18個縣市發布陸上強風特報，沿海及空曠地區會有8至10級強陣風。

明天至下周一（28日）清晨仍受強烈大陸冷氣團影響，北部、東北部寒冷，其他地區早晚亦冷，中部以北及東北部低溫約10至13℃，其他地區也只有12至15℃。天氣方面，北部及東半部地區有局部短暫雨，其他地區為多雲到晴的天氣。下周一白天至下周二冷氣團稍減弱，各地清晨氣溫仍低。

氣象專家吳德榮也在個人專欄表示，今起強烈大陸冷氣團南下，迎風面水氣會增多，北海岸、北部山區及東北部有局部短暫雨；台北雲量增多、鄰近山區零星小雨。北台灣轉為陰冷且愈晚愈冷，今晚至明晨嘉義以北沿海、空曠地區，最低將降至10度以下，夜歸或早起要注意保暖。

明日天氣雖好轉，陽光露臉，但氣溫仍低；下周一各地會轉為晴朗但早晚很冷的天氣，清晨沿海、空曠地區最低溫仍在10℃左右。要到下周二至下周四冷空氣逐日減弱，白天高溫漸升，早晚氣溫仍偏低，日夜溫差大。下周五還會有另一小股冷空氣南下，北台灣天氣明顯轉變，迎風面有雨、氣溫再降。

此外，氣象達人彭啟明說，下周看起來溫度將逐漸回升，大致上是乾燥少雨，日夜溫差大的天氣型態，民眾可把握時間，進行過年前大掃除。

(中時 )