弱勢生挑戰環島做公益 行前夜宿佛堂沐佛恩

2019年01月26日 10:53 中時 王文吉

本願山彌陀講堂住持釋信願（左）一一致贈平安米、福袋給車隊成員，祝福孩子們成功挑戰環台壯舉。（王文吉攝）

熱愛繪畫的立人國中陳同學（左）與住持釋信願（右）分享她畫的「甜點明信片」。（王文吉攝）

立人國中陳同學擅長繪畫，愛吃甜食的她，將帶著糕點明信片去交朋友。（王文吉攝）

本願山彌陀講堂住持釋信願帶領「敢夢車隊」成員禮佛祈福。（王文吉攝）

「敢夢車隊」夜宿本願山彌陀講堂，隔天一早展開為期8天環島公益之旅。（王文吉攝）

熱愛生命文教基金會舉辦「閃耀凡星―追夢心旅程，敢夢新奇蹟」環台活動，由16位弱勢青少年組成單車環台車隊，26日自台中市豐樂公園出發，展開為期8天環島之旅，並沿途進行公益定點表演活動。車隊成員前一晚夜宿台中潭子本願山彌陀講堂，住持釋信願帶領孩子們禮佛祈福，祝福他們一路順風、挑戰成功。

釋信願一一致贈平安米、福袋給車隊成員，並帶領孩子們到大殿禮佛，虔誠地感受佛恩。釋信願表示，他匯聚大眾力量，每年給於該基金會物力、財力支持，因他自己沒有孩子，看到他們很高興，歡迎他們來這邊用餐、禮佛。16位學員在佛堂借宿一宿，26日一早從台中豐樂公園騎自行車南行，經高雄、屏東、台東、花蓮、宜蘭及台北等地，2月2日返回台中。

熱愛生命文教基金會方嘉綺執行長表示，這次他們第7次舉辦環台公益活動，學員們透過單車環島挑戰自我，並巡迴全台6個縣市進行定點公益巡迴表演，展現薩克斯風、烏克麗麗、鋼琴、吉他、繪畫、咖啡等才藝。

就讀逢甲大學的陳同學將率團演奏，他說，薩克斯風音色悠揚，他入門2年，學了20多首歌，此行特別挑了幾首老歌演出。立人國中陳同學擅長繪畫，愛吃甜食的她，將糕點繪成明信片，這趟旅行也帶著明信片來交朋友。

熱愛生命文教基金會指出，基金會秉持「給他魚吃，不如教他如何釣魚」的教育理念，提供第二專長的才藝學習與職能培訓。除此之外，更教導弱勢孩童要懂得「取之社會，用之社會」的道理，學會感謝與回饋，成為能夠幫助、服務他人的溫暖青年。

敢夢車隊青少年每天將騎乘60至80公里路程，並於岡山榮民之家、馬蘭榮民之家、花蓮東大門夜市原住民一條街、台北市大安區永康公園、新竹榮民之家及台中梧棲海港城餐廳等地定點表演，與社會大眾分享咖啡的溫暖及音樂饗宴，也讓青少年展現所學，打造自我的舞台。

(中時 )