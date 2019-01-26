立委補選衝刺　陳炳甫、陳思宇市場尬場避同框

圖說：國民黨北市立委候選人陳炳甫今上午前往太平市場掃街拜票，希望選民讓立法院多一份監督的力量。（林縉明攝）

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圖說：柯家軍無黨籍北市立委候選人陳思宇今上午赴太平市場掃街拜票，對於坊間謠言中傷，陳思宇強調，凡涉及意圖使人不當選都會把留法律追訴權。（林縉明攝）

北市立委補選投票剩1天，國民黨候選人陳炳甫、「柯家軍」無黨籍候選人陳思宇26日上午不約而同赴大同區太平市場掃街拜票，2人掃街前受訪皆表示不會刻意避開對手，碰到很正常，雙方陣營一度將狹路相逢，但都巧妙避開同框，雙方陣營高喊「凍蒜」，較勁意味濃厚。

北市士林大同區立委補選，藍綠白「三腳督」，有別於柯文哲競選市長連任不攻擊對手，柯家軍的陳思宇炮火四射，因此被質疑無法複製柯文哲模式，對此，陳思宇今受訪表示，地方選舉跟首長選舉本來就不一樣，選區大小也不同，不論是陸戰或空戰都有不同做法，會全力以赴到最後。

對於柯幕僚分析柯與陳不同，會不會覺得是自己陣營放話，陳思宇說，選舉非常多傳言謠言中傷，像是昨晚有民眾問她，都選過議員為什麼要選立委，謠言已經涉及意圖使人不當選，已經掌握相關人證物證，並將把留法律追訴權。

市長柯文哲昨晚出席陳思宇晚會致詞提到金援選舉議題，陳思宇表示，這次選舉主張公開透明，依法申請，選後會向各界報告；陳則反問對手陳炳甫及何志偉，選舉要花錢卻沒有對外募款財源從哪來，2人應該說請楚講明白。

針對柯文哲提出金援選舉質疑，陳炳甫今受訪反酸，「我想不是我吧，路上旗子我想是最少的，另外2位陣營很多旗子、布條還有海報，柯市長可能講的不是我，也可能不知道陣營操作方式」。

至於陳思宇質疑競選經費來源，陳炳甫說，議員剛選完有結餘款，所以一定用結餘款，沒道理再去募款；選前最後一天，陳炳甫再次向選民喊話，陳炳甫說，希望選民可以感受過去3年中央政府不用心，民進黨在立院擁有70餘席立委，卻沒有為國家、百姓多做一點大家有感的部分，呼籲選民把票投給他，讓國會多一份監督的力量。

(中時 )

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