老小孩川普吵要牆 女議長關鍵一步逼退他

2019年01月26日 10:51 中時電子報 馮英志

美國總統川普26日宣布重啟政府3週，參眾兩院也接連通過臨時支出法案，暫停美國史上最長的35日政府關門。雖然川普未言敗，但其退讓彰顯了堅持到底的美國眾議院院長裴洛西（Nancy Pelosi）；媒體更指出，面對川普像老小孩不給牆就耍賴，裴洛西取消邀請川普到國會進行國情咨文演說，是擊退川普的重要一步，也替她贏得與川普纏鬥後的首勝。

不過隨著川普退讓，裴洛西先前強硬拒絕圍牆預算的態度似乎也有放軟。

綜合外電報導，川普在白宮玫瑰花園發表談話，宣布「很驕傲」與國會達成協議，將重啟聯邦政府運作至2月15日。儘管川普不願承認挫敗，但過去數日來媒體民調顯示政府停擺帶來的政治、經濟與社會困境歸罪於他，包括紐約、費城機場因為塔台人員休假人數過多導致機場停擺、航班大亂，都讓川普面臨意想不到的指責。

此外，正值中美貿易談判即將進入新一輪之際，美國政府仍陷入停擺泥淖，不僅經濟代價早已超過圍牆預算本身、經濟停擺更給大陸更好的談判籌碼。同時開兩個戰場的川普，此時不得不選擇戰略退讓。

雖然之後他再次長篇大論重述建立圍牆的必要，但已經沒有多少媒體在乎，媒體的焦點早已轉移到國會，關注反對黨的回應，以及國會何時表決相關法案，結束政府停擺困境。

不少美國媒體指出，裴洛西日前以政府關門為由，取消邀請川普到國會進行國情咨文演說，是擊垮川普的一個重要戰略。失去在國會這個宏偉場合演說的機會，讓愛出風頭、且打算趁機會羞辱民主黨的川普頓失發揮的舞台。從川普的推文，也可以看到他在政府停擺議題上已有妥協念頭。

https://t.co/RUFlgMxOUq — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) 2019年1月25日

不過隨著川普退讓，裴洛西強硬拒絕圍牆預算的態度似乎也有放軟。在川普宣布妥協後，裴洛西向外界表示將於國土安全會議上討論的所有邊境安全包裹議案的細節。當被問到圍牆預算時，她表示「該會議上將會檢視每一個邊境保護政策，看看何者最佳」，並說與白宮有共識一同防犯毒品、槍彈、走私與其他犯罪行為，並未直接表明拒絕築牆。

(中時電子報)