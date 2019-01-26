大里光正段社宅開放 民眾把握最後一周申請時間

2019年01月26日 10:56 中時 陳世宗

台中市第2座社會住宅─大里區光正段社宅這次將有196戶住宅單元出租，入住申請自今年1月7日開始至25日已突破1100件。台中市政府住宅發展處表示，感謝民眾對於市府社會住宅政策的肯定，也呼籲收件日期將於2月1日截止，請民眾把握最後一周時間提出申請。

住宅處表示，大里區光正段社會住宅受理申請以來，最常發生申請民眾在職證明欄位未填寫實際服務地址、未檢附共同居住者財稅資料或申請書漏填資料等情形，近日已發文請資料不齊全的申請人進行補正作業。

多件申請人或其共同居住者同時提出申請的情形，考量社會資源分配公平性，也將請重複申請者自行協調由一人提出申請，防止有民眾為提升中籤率而影響其他申請人權益。

住宅處表示，補充說明，民眾除了可於受理申請期間至市府州廳辦公室、台灣大道新市政大樓、豐原陽明市政大樓或各區公所索取申請書紙本資料外，也可至台中市政府住宅發展工程處網站(https：／／thd.taichung.gov.tw／）下載申請書電子檔，並於填寫完申請書及備妥應附文件後，前往市府州廳辦公室（台中市西區民權路99號）或大里區公所（台中市大里區大新街36號）臨櫃申請，或是郵寄至台中市政府住宅發展工程處住宅服務科（台中市西區民權路99號）辦理。

(中時 )