賞茶花辦年貨 今起就在台北花木批發市場

台北花木批發市場今起有活動，可賞茶花、辦年貨。（圖／農委會提供）

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農委會農糧署北區分署表示，花型貴氣的茶花素有「花中珍品」美譽，農曆春節期間正是賞茶花的好時機。為推廣茶花產業及國產農特產品，台北花木批發市場於今（26）日起至2月3日在廣場展示各式茶花，並辦理農特產品市集活動，今天還有年節花卉組合盆栽DIY教學，賞茶花、辦年貨一次滿足。

農糧署北區分署說，台北花木批發市場位於捷運萬隆站附近，是全台首座以盆花植物交易為主的批發市場。除常年協助全國花農批發花卉外，市場1樓也規劃零售區，購物空間寬敞明亮、交通便捷，是許多消費者採購花卉的首選。

因應隨年節到來而逐漸增加的買氣，台北花木批發市場今起至2月3日期間，特別延長營業時間至晚上9點。並展出頗富盛名的新竹茶花，讓前來消費的民眾一睹茶花的國色天香、花開富貴之美。今日也邀請花藝老師開班授課，教導消費者DIY年節花卉組合盆栽。市場零售區都能購足各式組合盆栽材料，適合親子同樂，居家佈置送禮兩相宜，相關活動資訊可參考台北花木批發市場臉書專頁。

農糧署北區分署長蘇宗振說，今天起至2月3日期間，台北花木批發市場不僅販售各式年節應景盆花，更集合具4章1Q，亦即：有機農產品、產銷履歷、CAS臺灣優良農產品、吉園圃安全蔬果標章或QR Code的國產時令蔬果，以及包種茶等優質安心農特產品，並辦理農特產品市集活動，很適合年前購置年貨。

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