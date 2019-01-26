韓國瑜就任才滿月 港媒分析綠營為何超焦慮

2019年01月26日 11:10 中時電子報 邱珮畇

韓國瑜上任滿月 藍打90分綠批不及格

高雄市長韓國瑜就任剛滿月，藍營議員打90分，時力及綠營議員則給出不及格成績。港媒《中評社》分析，韓國瑜就任滿月熱度不墜，高雄觀光大有起色，加上受到媒體的關注與話題性在台灣政壇上恐怕是前無古人。以及「兩岸關係」處理勝過蔡政府，農產品「貨賣出去」等因素，都讓綠營面對接下來的2020大選超級焦慮。

韓國瑜就任高雄市長剛滿一個月，港媒《中評社》分析，環顧這30天以來，韓所受到媒體的關注與話題性在台灣政壇上恐怕是前無古人。當中尤以「兩岸關係」最受「青睞」，地方議會民進黨團，以及陸委會主委陳明通也特地南下「招呼」韓國瑜。凸顯民進黨自去年九合一敗選後，面對2020大選與兩岸路線的焦慮感。

《中評社》分析，國民黨在九合一大勝，拿下15縣市，以及新北市、台中市、高雄市重要三都。陳明通特地去「又老又窮」的高雄，而非富庶又人口最多的的雙北，就是因為韓國瑜的兩岸路線，以及大方承認九二共識拼經濟，已經威脅到民進黨歷來面對選舉的兩岸政策。

其次，農曆春節過後，準高雄副市長葉匡時即將向韓國瑜正式報到。韓在兩岸事務推動上恐怕更如虎添翼。高雄市已在元月19日啟動高雄平潭兩岸直航將農漁產品銷出去，但三月過後還會持續朝新加坡、馬來西亞的地進行拓展，並瞄準大陸對口城市進行交流，以實現貨出去、發大財的承諾。

加上韓國瑜就職滿月，高雄觀光不僅有起色且飯店出現小幅度有感成，韓國瑜聲望還看不到下墜趨勢。種種因素，都讓綠營感到焦慮不已。

(中時電子報)