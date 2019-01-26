國中校長校園爽停5賓士 侯友宜：很離譜

2019年01月26日 11:32 中時 陳俊雄

新北市長侯友宜上午前往蘆洲湧蓮寺參拜。（陳俊雄翻攝）

新北市瑞芳區欽賢國中校長游文言將自家5部賓士車輪流停放在校園當中，把學校當作自家停車場，新北市長侯友宜26日對此表示，校長一定要言教重於身教，這是一個非常不好的示範，雖然游文言申請2月1日退休，但不管退休與否，該追究的責任還是會追究。

侯友宜上午前往蘆洲湧蓮寺發送春聯，有不少民眾7點就過來等候，對此侯友宜表示，湧蓮寺是蘆洲重要的宗教信仰中心，觀世音菩薩保祐我們所有信眾大德，今天上午他特別到湧蓮寺來參拜，也發福袋和春聯跟民眾來結緣，希望民眾今年都可以快快樂樂過一個好春節，今年大小事情可以平安順利。

外傳警政人事異動案卡關在行政院長蘇貞昌，且新北市警察局長胡木源也傳出可能動，侯友宜指出，他一直期待警政工作不要受到太多的干擾，才能保持行政中立、捍衛社會治安，讓台灣的治安一天比一天好。

侯友宜說，對於警政人事，應該要依循從早期到現在行之多年的制度，根據績效、年資、倫理、階級各方面來做一個全盤性的考量，讓警政署能夠充分地讓人事能夠完全發揮他應扮演的角色跟功能，這樣子才能夠團結一致，捍衛整個社會治安。

對於瑞芳欽賢國重校長游文言把自家5部賓士車輪流停在學校，侯友宜表示，「這個行為實在是很不好，也是一個非常不好的示範，尤其在學校」。

侯友宜說，他最重視品德教育，校長一定要身教重於言教，要以身作則，作為同學的榜樣，所以這個校長行為「非常的不恰當也很離譜」，所以市府已把校長行為送到考績委員會來嚴懲，校長在昨天也已當面跟教育局長報告，並於2月1日自己申請退休。

侯友宜強調，不管退休與否，該追究的責任，市府還是會追究。

(中時 )