陸軍推「賀蘭行腳」短片 率觀眾走入營區介紹軍樂隊

陸軍推「賀蘭行腳」短片。（陸軍提供）

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陸軍推「賀蘭行腳」短片。（陸軍提供）

陸軍近年力拚招募，為使文宣能更貼近青年族群，創意也不斷推陳出新，26日更公布最新招募短片「賀蘭行腳」，運用旅遊節目詼諧逗趣的表現手法，一步步帶領觀眾實地走訪營區，深入瞭解「陸軍樂隊」，除介紹單位的日常訓練及硬體設施，也呈現近期在全台各地演出的片段，令人耳目一新。

陸軍指出，軍樂隊主要任務是負責國家慶典，以及陸軍各項重要集會、典禮的軍樂演奏，自民國40年成立迄今，已有68年歷史；陸軍樂隊長期致力於推動全民國防教育，近幾年，更積極參與民間活動，不僅主動與大學、高中（職）學校合作發表教學成果，去（107）年7月更登上國家音樂廳演奏「大漢天聲」音樂會，並普獲各界認同與好評。

陸軍進一步說，這部招募短片是由陸軍樂隊的幾位官兵組成紀實團隊，利用公餘時間拍攝並剪輯完成。負責影片編採的施承吾中士則說，從發想到剪輯，仰賴的是團隊的群策群力，以及對陸軍樂隊的熱愛及使命感，透過彼此共同討論與準備，才能順利完成。

負責掌鏡的李彥彰上兵表示，希望能透過影片，將在陸軍樂隊裡最真實的感受分享給國人，讓熱愛音樂的青年學子，有機會認識陸軍樂隊，進而加入陸軍樂隊，實現自己的目標與理想。

陸軍司令部強調，國軍推動募兵制，大幅提升了軍人的福利及待遇，為使人才能長留久用，不僅積極改善官兵生活設施，更鼓勵官兵公餘進修及培養取得第二專長，使官兵在營能安心服役，退伍後能與社會接軌，達到雙贏目標，期待短片能引起共鳴，吸引更多優質人才加入陸軍的行列。

(中時 )

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